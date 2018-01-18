Züccaciye Sektörünün İhracatı Arttı
Advert Advert Advert


Züccaciye Sektörünün İhracatı Arttı


Züccaciye Sektörünün İhracatı Arttı
Züccaciye Sektörünün İhracatı Arttı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-18 Saat: 18:09:18
Anasayfa İthalat&İhracat Züccaciye Sektörünün İhracatı Arttı

Züccaciyeciler Derneği'nin Başkanı olarak görev yapan Uğur Kaymak, 2017 senesinin züccaciye sektörü adına güzel bir yıl olduğunu belirtti.

ZÜCDER'in Başkanı Uğur Kaymak, züccaciye sektörü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. 2017 senesinin ihracat bakımından oldukça güzel geçtiğine vurgu yapan Kaymak, 2017'de hedeflenen rakamlara ulaşıldığına ve söz konusu senede yaklaşık olarak yüzde 10 seviyesinde bir ihracat artışıyla 300 milyon dolarlık ihracata ulaşıldığına dikkatleri çekti. 

Züccaciye sektörünün geçtiğimiz sene içerisinde toplam da 3.93 milyar dolar değerinde ihracat ve 1.36 milyar dolar değerinde ihracat yaptığını dile getiren Kaymak, sektörün son 10 senelik zaman dilimi içerisinde cari açık vermediğini belirtti. 

Züccaciye İhracatında Türkiye 6'ncı Sırada

Züccaciye ihracatında Türkiye'nin 6'ncı sırada yer aldığına değinen Kaymak, ülkenin ihracatının önümüzdeki dönemlerde de hızlı bir şekilde artış göstererek dünya sıralaması içerisinde 4'üncü sıraya çıkmasının hedeflendiğini ifade etti. 

İhracat kapsamında genellikle yerli ürünlerin satışının yapıldığını işaret eden Kaymak, çoğunlukla perakende sektöründe yüzde 60 ila yüzde 65 yerliye denk olarak yüzde 35 ila yüzde 40 aralığında ithal ürünün var olduğunu aktardı. Paslanmaz çelik ile plastik ham maddelerinin Türkiye'deki üretimlerinin yetersiz olduğunu savunan Kaymak, henüz ellerinde net bir veri olmasa dahi geçtiğimiz sene içerisinde ülkeden en fazla ihracatın sırasıyla Birleşik Krallık'a, Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya ve İsrail'e yapıldığını kaydetti. 

Mutfak Grubu İlk Sırada

En fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün kapsamında yüzde 41 seviyesiyle ilk sırayı mutfak grubunun aldığına değinen Kaymak, söz konusu grubu küçük ev ve mutfak aletlerinin, mutfak eşyalarının, camdan mamul sofranın, mutfak ve ev eşyasıyla plastikten mamul sofranın takip ettiğini dile getirdi.

Öte yandan züccaciye sektörüne yönelik yatırımların sürekli olarak artış gösterdiğine dikkatleri çeken Kaymak, alışveriş merkezlerindeki organize perakendenin büyüme göstermesiyle birlikte marka değeri taşıyan firmaların sayılarının da arttığını sözlerine ekledi. 

Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER Mutfak Grubu Türkiye ihracat Birleşik Krallık
KREDİ HABERLERİ
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin faydalanabileceği ev kredisi seçenekleri ile ev sahibi olabilmek günümüzde mümkündür. Hane halkı gelirinizin 2.500 ile 5.000 TL arasında olmaması durumunda...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? İhtiyaç veya tüketici kredisi başlığı altında görebileceğimi 5.000 TL kredi oranı günümüzde birçok banka tarafından verilmektedir. Bu bankalar içerisinde en çok tercih edilenler; Türkiye İş Bankası, ING Bank...
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anne ve Babadan Maaş Alma Hakkı Var!
Anne ve Babadan Maaş Alma Hakkı Var!
İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak
İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak