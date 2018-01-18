ZÜCDER'in Başkanı Uğur Kaymak, züccaciye sektörü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. 2017 senesinin ihracat bakımından oldukça güzel geçtiğine vurgu yapan Kaymak, 2017'de hedeflenen rakamlara ulaşıldığına ve söz konusu senede yaklaşık olarak yüzde 10 seviyesinde bir ihracat artışıyla 300 milyon dolarlık ihracata ulaşıldığına dikkatleri çekti.

Züccaciye sektörünün geçtiğimiz sene içerisinde toplam da 3.93 milyar dolar değerinde ihracat ve 1.36 milyar dolar değerinde ihracat yaptığını dile getiren Kaymak, sektörün son 10 senelik zaman dilimi içerisinde cari açık vermediğini belirtti.

Züccaciye İhracatında Türkiye 6'ncı Sırada

Züccaciye ihracatında Türkiye'nin 6'ncı sırada yer aldığına değinen Kaymak, ülkenin ihracatının önümüzdeki dönemlerde de hızlı bir şekilde artış göstererek dünya sıralaması içerisinde 4'üncü sıraya çıkmasının hedeflendiğini ifade etti.

İhracat kapsamında genellikle yerli ürünlerin satışının yapıldığını işaret eden Kaymak, çoğunlukla perakende sektöründe yüzde 60 ila yüzde 65 yerliye denk olarak yüzde 35 ila yüzde 40 aralığında ithal ürünün var olduğunu aktardı. Paslanmaz çelik ile plastik ham maddelerinin Türkiye'deki üretimlerinin yetersiz olduğunu savunan Kaymak, henüz ellerinde net bir veri olmasa dahi geçtiğimiz sene içerisinde ülkeden en fazla ihracatın sırasıyla Birleşik Krallık'a, Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya ve İsrail'e yapıldığını kaydetti.

Mutfak Grubu İlk Sırada

En fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün kapsamında yüzde 41 seviyesiyle ilk sırayı mutfak grubunun aldığına değinen Kaymak, söz konusu grubu küçük ev ve mutfak aletlerinin, mutfak eşyalarının, camdan mamul sofranın, mutfak ve ev eşyasıyla plastikten mamul sofranın takip ettiğini dile getirdi.

Öte yandan züccaciye sektörüne yönelik yatırımların sürekli olarak artış gösterdiğine dikkatleri çeken Kaymak, alışveriş merkezlerindeki organize perakendenin büyüme göstermesiyle birlikte marka değeri taşıyan firmaların sayılarının da arttığını sözlerine ekledi.