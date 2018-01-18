Kişi ölen baba veya annesinin üzerinden maaş alabiliyor. Bu alınan maaşa ölüm aylığı veya dul ve yetim maaşı adı veriliyor. Vefat eden kişi ister kadın, ister erkek olsun ikisinden de bu hak ile yararlanabiliniyor.

Sigortalı vefat eden kişinin vefatından sonra eşe dul aylığı bağlanıyor. Çocukların alabileceği aylığa ise yetim aylığı deniyor. Çocukların cinsiyeti yani erkek ya da kız olması bu konuda bir ayırım yaratmıyor. Ancak erkek çocukları vefat eden baba veya annesinin maaşını 18 yaşına kadar alabiliyor. Şayet erkek çocuğu orta öğretimine yani eğitim hayatına devam ediyorsa, 20 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyor. Sonrasında yükseköğrenime geçerek eğitimine devam ediyorsa şayet o zaman da 25 yaşına kadar yetim aylığını almaya devam ediyor.

25 yaşını dolduran erkek çocuklar, kaybettiği baba veya annesinin sigortasından faydalanamıyor. Yani ne yetim maaşını alabiliyor ne de sağlık yardımından yararlanabiliyor.

Kız çocukları için durum daha farklı. Kız çocuğu sigortalı bir işe girmediği veya evlenmediği takdirde ölene kadar bu aylıktan yararlanabiliyor.

Çift Maaş Nasıl Alınıyor?

Sigortalının prime esas olan kazançlardan, kendisine yani sigorta sahibine bağlanacak olan aylığın sadece %75'ini SGK hak sahibi konumundaki çocuk ya da eşe bağlıyor. Yani ölen kişinin normal maaşının sadece %75'i ardında kalanlara veriliyor. %25'lik kısmını devlet kesiyor. bo oranlarda %50'lik kısım eşe veriliyor. %25'lik kısım ise çocuklara yetim aylığı olmak üzere pay ediliyor. Şayet vefat eden kişinin çocuğu yok ise, o zaman da eş %75'lik kısımın tamamını kendi alıyor.

Şu sıralar haber sitelerinde sık sık okunan çifte maaş durumu da var. Şayet bir kişinin annesi SSK emeklisi, babası Bağ-Kur emeklisi ise ya da tam tersi durumda kişi anne ve babasından kalan parayı ayrı ayrı alabiliyor. Bu yüzden de çifte maaş alabiliyor. Şayet her ikisi de aynı sigorta türünden emekli is o zaman ne yazık ki sadece birinin maaşını alabiliyor.