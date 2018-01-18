Apple istihdam edeceği yeni elemanlar arıyor. Üstelik bu kişilerin evlerinden çıkmalarına da gerek yok. Yerinden kalkmayıp çalışacak kişilere dolgun maaş da verilecek. Öyle ki maaşlar 10 bin liradan başlayacak. Peki Apple alacağı elemanlara ne iş yaptıracak?

Yapılacak iş aslında çok çok basit. Evde oturarak tüketicilerden gelen sorulara sabırla yanıt vermek ve kullanıcının sorunlarını telefon üzerinden çözmek. Ancak bu işe girmek o kadar da kolay değil. Apple işe alacağı kişiden tek bir şart istiyor!

Apple istihdam edeceği kişilere bir dizi soru hazırlamış durumda. Bu sorulara verilen cevaplarla da kişiyi işe alıp almamaya karar veriliyor.

Soruların bazıları ise şöyle:

Seni buraya ne getirdi, burada olmanın sebebi ne?

Küçük bir çocuğa yani 8 yaşındaki bir çocuğa modem cihazının ne işe yaradığını anlat!

En yakın arkadaşınız kim?

Şayet iki yumurtaya sahip olsaydınız ve bu yumurtaların kırılmasına izin vermeden en yüksek kata çıkmak zorunda olsaydınız, bunu nasıl yapardınız? Bu konudaki en iyi çözümünüz ne olurdu?

Ayrıca ilginç bir problem sorup, bunun nasıl çözüleceğini anlatmanızı da istiyor. Her gün dünyada kaç çocuğun doğduğunu soran Apple, kendinizi anlatmanızı ve sizin neyi meraklandırdığını da soruyor.

Apple kişilere kendilerini işe alsalardı ne üzerine çalışmak istediklerini de soruyor. Yani kişinin aslında ne iş yapmak istediği Apple için oldukça önemli.

Ayrıca Apple bilgisayar ve telefonlarla ilgili birçok soru hakkında da kullanıcılardan bilgi istiyor. Olumsuz bir durumda nasıl karşılık vereceklerini de soruyor.