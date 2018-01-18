Yeni Düzenleme Esnafa Büyük Kolaylık Sağlayacak!
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Yeni Düzenleme Esnafa Büyük Kolaylık Sağlayacak!


Yeni Düzenleme Esnafa Büyük Kolaylık Sağlayacak!
Yeni Düzenleme Esnafa Büyük Kolaylık Sağlayacak! Seda Polat - Tarih: 2018-01-18 Saat: 20:24:59
Anasayfa Eko Gündem Yeni Düzenleme Esnafa Büyük Kolaylık Sağlayacak!

​Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre artık esnaflar vergi dairesine gitmek zorunda kalmayacak.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre artık esnaflar vergi dairesine gitmek zorunda kalmayacak. Esnaf ve sanatkarların işini oldukça kolaylaştıracak olan bu uygulama ile, mükellefler artık vergi dairesine gitmeden işlemlerini elektronik ortam üzerinden yürütebilecek.

Bu haber yüzbinlerce sanatkar ve esnafın yüzünü güldürdü. E-devlet uygulamalarında yeni bir dönem başlatan Maliye Bakanlığı, yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir uygulamaya imza attı. Mükellefler e-devlet ortamında yani vergi dairesine gitmeden işlemlerini halledebilecek. Bu söz konusu e-devlet düzenlemesi ile kamu hizmeti alan esnaf, fiziksel olarak ilgili kuruma gitmeden bütün işlemlerini halledebilecek. Böylece esnafın vergi dairesine gidip saatlerce sıra beklemesine de gerek kalmayacak.

Sıra Beklemeye Son!

e-devlet sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte insan kaynaklı hatalar ve yazılım kontrolleri en aza indirilecek. Sistemden kaynaklı bir hata olsa dahi, bu hatanın telafisi daha kolay ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırılacak. Bu şekildeki bir sistemle her türlü suiistimal de en az seviyeye indirilecek.

Geçtiğimiz günlerce açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Ağbal, esnaf ve sanatkarın hiçbir işlem için vergi dairesine gitmeyeceği müjdesini vermişti. Bütün iş ve işlemlerini internet üzerinden yapabileceklerini söyleyen Ağbal, vergi dairesinde saatlerce sıra beklenmeyeceğini ve kağıt ortamında iş yapma devrinin kapanacağını da söylemişti.

Esnaf ve sanatkarlar için artık yeni bir dönem başlayacak. Vergi dairesinde saatlerce sıra bekleyen esnaf ve sanatkarlar, bu uygulamanın e-devlete taşınması ile bir hayli rahatlayacak. Artık kağıt ortamından kurtulup, elektronik sistem üzerinden daha sağlıklı işlemler gerçekleştirebilecek.    

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