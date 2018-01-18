Gelişmekte olan ülkeler yani kısa olan adıyla GOÜ’ler, 2030 yılına gelindiğinde ekonomisi en iyi olan ülkeler arasındaki yerini alacak.

Ünlü bir araştırma şirketi olan PricewaterhouseCoopers, yayınladığı bir rapora göre, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin 2030 yılında ABD ve Çin’in ekonomik gücüyle rekabet edebilecek konuma geleceğini belirtti.

Araştırma şirketinin ortaya koyduğu listede, ülkeler satın alma gücü paritesi temel alınarak ortaya çıkan GSYİH’ye göre sıralanıyor.

İşte ünlü araştırma şirketinin 2030 yılı için ekonomisi tavan yapacak ülkeler!

En son sırada yani 32. Sırada Holanda yer alıyor. Ekonomisi ise 1.08 trilyon dolar.

31. sırada 1.111 trilyon dolar ile Kolombiya var.

30. sıra ise 1.148 trilyon dolar ile Güney Afrika’nın.

29. sırada Vietnam varken, Vietnamı Bangladeş, Arjantin, Polonya, Malezya, Filipinler, Avusturalya, Tayland, Nijerya, Pakistan, Mısır, Kanada, İspanya, İran, İtalya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Türkiye ve Fransa Takip Ediyor.

Ekonominin en iyi olduğu 10 ülkeden ise 10. sırayı Birleşik Krallık alıyor. 9. Sırayı Meksika alırken, 8. Sırada Brezilya yer alıyor.

7.sırada Almanya yer alıyor ve Almanya’yı Rusya takip ediyor.

Dünyanın ekonomisi en güçlü 5 ülkesi ise şunlar!

Beşinci sırada 5.424 trilyon dolar ile Endonezya yer alıyor.

Dördüncü sıra 5.606 trilyon dolar ile Japonya’nın oluyor.

Üçüncü sırada 19.511 trilyon dolarlık ekonomisi ile şu an gelişmekte olan Hindistan var.

İkinci sırada 23.475 trilyon dolar ile ABD ve birinci sırada38.008 trilyon dolar ile Çin yerini alıyor!