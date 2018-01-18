Youtube’dan Yüklü Miktarda Para Alanlar! Artık Para Kazanmak Daha Zor Olacak!
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Youtube’dan Yüklü Miktarda Para Alanlar! Artık Para Kazanmak Daha Zor Olacak!


Youtube’dan Yüklü Miktarda Para Alanlar! Artık Para Kazanmak Daha Zor Olacak!
Youtube’dan Yüklü Miktarda Para Alanlar! Artık Para Kazanmak Daha Zor Olacak! Seda Polat - Tarih: 2018-01-18 Saat: 21:03:22
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​YouTube sitesine girip de video içeriği üreten ve bu yolla da para kazananların işlerini zorlaştıracağını belirtti.

YouTube sitesine girip de video içeriği üreten ve bu yolla da para kazananların işlerini zorlaştıracağını belirtti. Yeni düzenlemeler getirecek olan YouTube, söz konusu düzenlemeler ile işlerin eskisinden daha zor olacağını belirtti.

Dünya üzerindeki en büyük video platformu olarak bilinen YouTube, yayıncıların kanallarında paylaştığı videolara düzenleme getirecek. Gelir elde etme standartlarında değişikliğe giden Youtube, video yayınlayanların platform üzerinden para kazanmaları için daha fazla kritere bakılacağını belirtti.

Kriterler Yüksek!

YouTube birçok içerik üreticisi için ciddi bir gelir kaynağı oluşturuyor. Platform artık kullanıcılarının daha fazla kritere sahip olmasını istiyor. Yeni getirdiği bu kriterlerle de bu platform üzerinden para kazanmak o kadar kolay olmayacak. Youtube platformu reklam vermenin en pahalı olduğu sitelerden bir tanesi. Bu nedenle de popüler olan videolar çalışanlar tarafından bizzat izlenecek.

Geçtiğimiz günlerde bir intihar sahnesini yayınlayan kullanıcı konusuna da değinen Youtube, bu tarz paylaşımların platformda olmayacağını ve bunu yayınlayan kullanıcıların da videosu ile beraber banlanacağını belirtti.

Google’ın bünyesinde bulunan Youtube, bu intihar videosunu geç kaldırdığı için birçok eleştiri almıştı.

Youtube’da gelir elde etmenin kriterlerini söyleyen video portalı, yayıncının kanalında en az 1000 abonesi olmasını zorunlu kıldı. Ayrıca kanalındaki videolar da geçen 12 ay içinde 4 bin saatten fazla izlenmiş olacak.

Bu kriterler ile birçok fenomen olmaya çalışan kişinin hayali suya düştü. Tabii İnstagram’da olduğu gibi sahne beğeni ve sahte takipçi sistemi olmazsa!

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