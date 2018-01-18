Konut fiyatları, 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 4.1 oranında, Avrupa Birliğinde (AB) yüzde 4.6 oranında arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)'ın elde ettiği veriler kapsamında, konut fiyat endeksi kullanılarak tespit edilen konut fiyatları 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla Euro Bölgesi’nde yüzde 4.1, AB’de yüzde 4.6 oranında artış gösterdi. Üçüncü çeyrek dönemde, ikinci çeyrek döneme göre ise konut fiyatları Euro Bölgesi'nde ve AB'de yüzde 1.7 oranında arttı.
AB Ülkeleri Arasında Konut Fiyatlarının Tek Ucuzladığı Ülke İtalya
Elde edilen verilerde, AB üyesi ülkeler içinden 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla konut fiyatlarında en çok artış yüzde 12.3 oranla Çekya’da gözlemlendi. Konut fiyatlarının en çok arttığı ülkelerde Çekya'yı yüzde 12 oranında artışla İrlanda ve yüzde 10.4’le Portekiz takip etti. Aynı süreçte konut fiyatlarında tek düşüşün olduğu ülke yüzde 0.9 oranında gerilemeyle İtalya olarak tespit edildi.
Konut fiyatlarında üçüncü çeyrek dönemde bir önceki çeyrek dönemle kıyas yapıldığında, en çok artışın yaşandığı ülkeler yüzde 5.7 oranında artışla İrlanda, yüzde 4.3’la Malta ve yüzde 3.7'le Hollanda olarak belirlendi. Bu süreçte konut fiyatlarında en çok düşüş görülen ülkeler ise yüzde 1.6 ile Romanya, yüzde 0.5’le Finlandiya ile İtalya ve yüzde 0.3 düşüşle de Güney Kıbrıs Rum Kesimi olarak belirlendi.