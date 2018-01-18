Konut fiyatları, 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 4.1 oranında, Avrupa Birliğinde (AB) yüzde 4.6 oranında arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)'ın elde ettiği veriler kapsamında, konut fiyat endeksi kullanılarak tespit edilen konut fiyatları 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla Euro Bölgesi’nde yüzde 4.1, AB’de yüzde 4.6 oranında artış gösterdi. Üçüncü çeyrek dönemde, ikinci çeyrek döneme göre ise konut fiyatları Euro Bölgesi'nde ve AB'de yüzde 1.7 oranında arttı.

AB Ülkeleri Arasında Konut Fiyatlarının Tek Ucuzladığı Ülke İtalya

Elde edilen verilerde, AB üyesi ülkeler içinden 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla konut fiyatlarında en çok artış yüzde 12.3 oranla Çekya’da gözlemlendi. Konut fiyatlarının en çok arttığı ülkelerde Çekya'yı yüzde 12 oranında artışla İrlanda ve yüzde 10.4’le Portekiz takip etti. Aynı süreçte konut fiyatlarında tek düşüşün olduğu ülke yüzde 0.9 oranında gerilemeyle İtalya olarak tespit edildi.