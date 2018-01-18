TCMB'nin bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı esnasında faiz değişikliği yapılmadı. Karar metninin dili ekonomistler tarafından "Şahin" olarak nitelendirildi. Ekonomistler, "Şahin" tanımının, merkez bankalarının sıkı para politikası duruşunu bozmadığını belirtmek için kullanıldığını aktardı. Ekonomistler, enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici etkenlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedefle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun bozulmayacağına yönelik açıklamaların "Şahin" ifadesini desteklediğini dile getirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki günün kapanışına kıyasla 263.51 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 7.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0.12 oranında yükseldi. Holding endeksi ise yüzde 0.01 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri içinden en çok değer artışı yaşayan endeks yüzde 4.04 oranında artışla iletişim sektörü, en çok değer kaybı yaşayan endeks ise yüzde 1.30 oranında gerileyen madencilik sektörü oldu.