TCMB'nin bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı esnasında faiz değişikliği yapılmadı. Karar metninin dili ekonomistler tarafından "Şahin" olarak nitelendirildi. Ekonomistler, "Şahin" tanımının, merkez bankalarının sıkı para politikası duruşunu bozmadığını belirtmek için kullanıldığını aktardı. Ekonomistler, enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici etkenlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedefle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun bozulmayacağına yönelik açıklamaların "Şahin" ifadesini desteklediğini dile getirdi.
Kararın açıklanmasından sonra TL karşısında gerileyen dolar, önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.7 oranında değer kaybı yaşayarak 3.78 seviyesine düştü. Dolar/TL 3.7870 seviyesinde dengelendi. Aynı saatlerde euro/TL yüzde 0.4 oranında gerileyerek 4.6400 seviyesine, sterlin/TL yüzde 0.5 oranında gerileyerek 5.2550 seviyesine indi. Ekonomistler, piyasalar tarafından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in yarın akşam açıklayacağı Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL’de 3.7720 seviyesinin destek, 3.8570 seviyesinin direnç konumunda olduğu belirtildi.
Doların Gerilemesinden Olumlu Etkilenen BIST Endeksi Yükseldi
Açılışta yükseliş eğiliminde olan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından sonra döviz kurlarındaki gerilemeden aldığı destekle 117.758.90 puana kadar yükseldi. Sonra 117.000 puanda dengelendi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki günün kapanışına kıyasla 263.51 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 7.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0.12 oranında yükseldi. Holding endeksi ise yüzde 0.01 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri içinden en çok değer artışı yaşayan endeks yüzde 4.04 oranında artışla iletişim sektörü, en çok değer kaybı yaşayan endeks ise yüzde 1.30 oranında gerileyen madencilik sektörü oldu.