Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin toplam rezervleri, geçtiğimiz haftaya kıyasla 670 milyon dolar artarak 112 milyar 125 milyon dolara ulaştı. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistik verileri kapsamında, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 177 milyon dolar yükselerek 87 milyar 643 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, yeni yılın ilk haftasında 87 milyar 466 milyon dolarda seyretmekteydi.

Aynı süreçte MB'nin altın rezervleri, 493 milyon dolar artarak 23 milyar 989 milyon dolardan 24 milyar 482 milyon dolara yükseldi. Bu sayede Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya kıyasla 670 milyon dolar yükseldi ve 111 milyar 455 milyon dolardan 112 milyar 125 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası verileri kapsamında, yabancılar geçtiğimiz hafta net 51 milyon dolar tutarında menkul kıymet satışı gerçekleştirdi. Yurt dışında yerleşikler, aynı süreçte 304.6 milyon dolar tutarında hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Yurt Dışında Yerleşikler Menkul Kıymetlerini Sattı

Bu verilere göre, yurt dışında yerleşikler geçtiğimiz hafta net 304.6 milyon dolar tutarında hisse senedi ve 3.3 milyon dolar tutarında Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) satışı yaptı. Buna ek olarak yurt dışında yerleşikler 253.7 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın aldı. Yurt dışında yerleşiklerin bir önceki hafta 53 milyar 378.9 milyon dolar seviyesinde olan hisse senedi stoğu, bir haftada 52 milyar 900 bin dolara düştü. Geçtiğimiz hafta yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoğu, 31 milyar 724.9 milyon dolardan 31 milyar 681 milyon dolara düştü.