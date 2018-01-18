Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'in derlediği "Petrol Piyasası Raporu" kapsamında, Aralık 2017 sürecinde küresel petrol arzı Kasım 2017 tarihine göre günlük bazda 400 bin varil artarak 97 milyon 490 bin varile yükseldi. Aralık ayında OPEC harici ülkelerde ham petrol üretimi, günlük bazda 340 bin varil artarak 58 milyon 620 bin varile yükseldi.

OPEC'in Aralık ayında üretim kısıntısı kararı almasıyla küresel petrol üretimi içindeki payı da yüzde 33.3'e düştü. Aynı süreçte OPEC ülkeleri arasında en fazla ham petrol üretimi gerçekleştiren ülke Nijerya, Angola ve Cezayir'de olarak belirlenirken, Venezuela, Katar ve Suudi Arabistan'ın üretimleri azaldı.

Aralık ayında günlük üretim bir önceki aya kıyasla Nijerya'da 75 bin 700 varil, Angola'da 44 bin 800 varil, Cezayir'de ise 30 bin 300 varil arttı. Ekonomik ve siyasi yönden zor bir süreçten geçen Venezuela'nın günlük üretimi ise 82 bin 200 varil düşerek 1 milyon 745 bin varile geriledi. Günlük üretim Katar'da 12 bin 100 varil, Suudi Arabistan'da 10 bin 900 varil düştü.

Küresel Petrol Talebi 1 Milyon 530 Bin Varile Çıkacak