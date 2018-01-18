Kısıntı Kararından Sonra İlk Defa OPEC'in Ham Petrol Üretimi Arttı!
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Kısıntı Kararından Sonra İlk Defa OPEC'in Ham Petrol Üretimi Arttı!


Kısıntı Kararından Sonra İlk Defa OPEC'in Ham Petrol Üretimi Arttı!
Kısıntı Kararından Sonra İlk Defa OPEC'in Ham Petrol Üretimi Arttı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-18 Saat: 23:01:24
Anasayfa Eko Gündem Kısıntı Kararından Sonra İlk Defa OPEC'in Ham Petrol Üretimi Arttı!

OPEC'in ham petrol üretimi, 2017 senesi Aralık ayında bir Kasım ayına kıyasla günlük bazda 42 bin varil artarak 32 milyon 420 bin varile çıktı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'in derlediği "Petrol Piyasası Raporu" kapsamında, Aralık 2017 sürecinde küresel petrol arzı Kasım 2017 tarihine göre günlük bazda 400 bin varil artarak 97 milyon 490 bin varile yükseldi. Aralık ayında OPEC harici ülkelerde ham petrol üretimi, günlük bazda 340 bin varil artarak 58 milyon 620 bin varile yükseldi. 

OPEC'in Aralık ayında üretim kısıntısı kararı almasıyla küresel petrol üretimi içindeki payı da yüzde 33.3'e düştü. Aynı süreçte OPEC ülkeleri arasında en fazla ham petrol üretimi gerçekleştiren ülke Nijerya, Angola ve Cezayir'de olarak belirlenirken, Venezuela, Katar ve Suudi Arabistan'ın üretimleri azaldı. 

Aralık ayında günlük üretim bir önceki aya kıyasla Nijerya'da 75 bin 700 varil, Angola'da 44 bin 800 varil, Cezayir'de ise 30 bin 300 varil arttı. Ekonomik ve siyasi yönden zor bir süreçten geçen Venezuela'nın günlük üretimi ise 82 bin 200 varil düşerek 1 milyon 745 bin varile geriledi. Günlük üretim Katar'da 12 bin 100 varil, Suudi Arabistan'da 10 bin 900 varil düştü. 

Küresel Petrol Talebi 1 Milyon 530 Bin Varile Çıkacak 

OPEC'in öngörüleri doğrultusunda, küresel petrol talebi bu sene 2017'ye göre 1 milyon 530 bin varil yükselerek günlük 98 milyon 510 bin varile çıkacak. OPEC'in 2018 senesindeki ham petrol talebi ise geçen seneye göre 200 bin varil artarak 33 milyon 100 bin varile çıkacak. OPEC harici ülkelerin petrol arzı ise 2018 senesinde geçen seneye kıyasla günlük 1 milyon 150 bin varil artarak 58 milyon 940 bin varile çıkacak. 

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