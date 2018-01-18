Jeopolitik Riskler TL Üzerindeki Olumlu Havayı Sınırlayabilir
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Jeopolitik Riskler TL Üzerindeki Olumlu Havayı Sınırlayabilir


Jeopolitik Riskler TL Üzerindeki Olumlu Havayı Sınırlayabilir
Jeopolitik Riskler TL Üzerindeki Olumlu Havayı Sınırlayabilir Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-18 Saat: 23:30:29
Anasayfa Altın&Döviz Jeopolitik Riskler TL Üzerindeki Olumlu Havayı Sınırlayabilir

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi fakat enflasyon söyleminde değişiklikler yaptı.

Daha önceki açıklamalarında, enflasyonda belirgin bir iyileşme olana kadar sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceği belirtilmişti. Bugün yapılan açıklamalarda ise enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme görülene kadar sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceği söylendi. Gün içinde 3.79 ile 3.80 bandında seyir izleyen döviz kuru açıklamaların ardından 3.78'e düştü.  

"Baz Etikisi" Ve "Geçici Faktörlerden Bağımsız" Terimleri Eklendi 

Jeopolitik risklerin TCMB açıklamasının lira üstündeki olumlu etkisine engel oluşturabileceğine işaret eden HSBC Portföy Yönetimi yetkilisi İbrahim Aksoy, MB'nin yaptığı açıklamalarda bir önceki açıklamaya göre önemli olan tek değişikliğin, enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız belirgin bir iyileşme ve görülene kadar sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceği yönündeki görüş olduğunu aktardı. Aksoy, MB'nin yeni açıklamasındaki tek değişikliğin “Baz Etkisi Ve Geçici Faktörlerden Bağımsız” ifadesini eklemiş olması olduğunu dile getirdi. 

Aksoy, piyasalar için jeopolitik risklerin fazla olduğu koşullarda Merkez Bankası’nın para politikasını sıkı tutmak konusunda daha keskin bir ifade kullanmasının, TL üstündeki olumlu etkisini sınırlayabileceğine dikkat çekti. 

Yapılan açıklamalara göre bankanın sıkı duruşunu bir süre daha devam ettireceğini ifade eden Turkish Bank Yönetim Kurulu Danışmanı Tuğrul Belli, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu'nun söylediği bir sözü anımsattı. Saltoğlu'nun, Merkez Bankası'nın temel mesajı olan enflasyonda beklenti yüksek kaldığı sürece kendisinin de sıkı durmaya devam edeceğini söylediğini aktardı. HSBC Gelişen Ülkeler Başstratejisti Murat Ülgen, kararın beklentilerle aynı şekilde olduğunu ve açıklamalarda ihtiyatlı tonun biraz arttığını, bu durumun da piyasalar tarafından olumlu karşılandığını dile getirdi. 

TCMB Baz Etkisi Burak Saltoğlu Murat Ülgen HSBC Turkisg Bank Tuğrul Belli
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