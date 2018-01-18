Daha önceki açıklamalarında, enflasyonda belirgin bir iyileşme olana kadar sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceği belirtilmişti. Bugün yapılan açıklamalarda ise enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme görülene kadar sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceği söylendi. Gün içinde 3.79 ile 3.80 bandında seyir izleyen döviz kuru açıklamaların ardından 3.78'e düştü.

"Baz Etikisi" Ve "Geçici Faktörlerden Bağımsız" Terimleri Eklendi

Jeopolitik risklerin TCMB açıklamasının lira üstündeki olumlu etkisine engel oluşturabileceğine işaret eden HSBC Portföy Yönetimi yetkilisi İbrahim Aksoy, MB'nin yaptığı açıklamalarda bir önceki açıklamaya göre önemli olan tek değişikliğin, enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız belirgin bir iyileşme ve görülene kadar sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceği yönündeki görüş olduğunu aktardı. Aksoy, MB'nin yeni açıklamasındaki tek değişikliğin “Baz Etkisi Ve Geçici Faktörlerden Bağımsız” ifadesini eklemiş olması olduğunu dile getirdi.

Aksoy, piyasalar için jeopolitik risklerin fazla olduğu koşullarda Merkez Bankası’nın para politikasını sıkı tutmak konusunda daha keskin bir ifade kullanmasının, TL üstündeki olumlu etkisini sınırlayabileceğine dikkat çekti.