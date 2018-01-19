Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu tarafından dün yapılan açıklama ekonomide sıkı duruşun devam edeceğine ve enflasyonun düşüş dönemine gireceğine dair bir algı oluşturdu. Bu durum da dolar kurunun düşüş trendine girmesine neden oldu. Merkez Bankasının açıklaması öncesinde 3,80 seviyesinde olan kur açıklama sonrasında 3,76’ya kadar düştü.

Bugün de kurdaki olumlu hava devam ediyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7681’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7715 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6128 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6238 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2257 seviyesine ulaşmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

116 bin 592 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 1 yükseliş ile 116 bin 856 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimindeki dalgalı hareket devam ediyor. Bitcoin yüzde 1,5 düşerek yeniden 11 bin 431 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,63 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,26 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.