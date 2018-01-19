Katar’ın Başkenti Doha şehrinde dün kapılarını açan 2. Expo Turkey by Qatar fuarına toplamda 112 Türk firması katıldı. Fuarda katılımcılardan en çok ilgi gören yerlerin başında ise Kanal İstanbul projesinin çevresi geldi.

Emlak Konut Fuara İddialı Katıldı

Emlak Konut GYO’nun Kanal İstanbul çevresindeki arsalarıyla ilgili bir sunum yaptıklarını anlatan Emlak Konut GYO Başkanı Ertan Yetim, bu bölgede Katarlı yatırımcılar ile birlikte ortak projeler geliştirebileceklerini belirtti. Toplamda 4,6 milyon metrekare arsanın söz konusu olduğu alanda birçok farklı proje modelinin uygulanabileceğini dile getiren Yetim fuara katılırken yaklaşık 10 milyar liralık yatırım projesiyle katıldıklarının altını çizdi.

Türk Firmalarına Öncelik Tanınacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 2017 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 900 milyon dolara ulaştığını ifade ederek bu rakamın çok daha fazla yükselmesini beklediklerini söyledi. Tüfenkci, Katarlı yetkililerin Türk firmalara öncelik tanıyacaklarını belirterek bu imkandan yararlanmak isteyenlere acele etmelerini tavsiye etti.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı El Sani de, iki ülke arasında her geçen gün çok daha iyiye giden bir ilişki olduğunu söyleyerek bu işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti. El Sani, Türk yatırımcıların ülkelerindeki girişimlerini heyecanla beklediklerini ifade ederek en az 6-7 sektörde birlikte iş yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.