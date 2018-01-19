Katarlıların Gözü Kanal İstanbul Çevresinde
Advert Advert Advert


Katarlıların Gözü Kanal İstanbul Çevresinde


Katarlıların Gözü Kanal İstanbul Çevresinde
Katarlıların Gözü Kanal İstanbul Çevresinde Hatice Demir - Tarih: 2018-01-19 Saat: 08:42:58
Anasayfa Eko Gündem Katarlıların Gözü Kanal İstanbul Çevresinde

Katar’da düzenlenen gayrimenkul fuarı Expo Turkey by Qatar 2018’de en çok dikkat çeken alanlardan Kanal İstanbul ve çevresi oldu.

Katar’ın Başkenti Doha şehrinde dün kapılarını açan 2. Expo Turkey by Qatar fuarına toplamda 112 Türk firması katıldı. Fuarda katılımcılardan en çok ilgi gören yerlerin başında ise Kanal İstanbul projesinin çevresi geldi.

Emlak Konut Fuara İddialı Katıldı

Emlak Konut GYO’nun Kanal İstanbul çevresindeki arsalarıyla ilgili bir sunum yaptıklarını anlatan Emlak Konut GYO Başkanı Ertan Yetim, bu bölgede Katarlı yatırımcılar ile birlikte ortak projeler geliştirebileceklerini belirtti. Toplamda 4,6 milyon metrekare arsanın söz konusu olduğu alanda birçok farklı proje modelinin uygulanabileceğini dile getiren Yetim fuara katılırken yaklaşık 10 milyar liralık yatırım projesiyle katıldıklarının altını çizdi.

Türk Firmalarına Öncelik Tanınacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 2017 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 900 milyon dolara ulaştığını ifade ederek bu rakamın çok daha fazla yükselmesini beklediklerini söyledi. Tüfenkci, Katarlı yetkililerin Türk firmalara öncelik tanıyacaklarını belirterek bu imkandan yararlanmak isteyenlere acele etmelerini tavsiye etti.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı El Sani de, iki ülke arasında her geçen gün çok daha iyiye giden bir ilişki olduğunu söyleyerek bu işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti. El Sani, Türk yatırımcıların ülkelerindeki girişimlerini heyecanla beklediklerini ifade ederek en az 6-7 sektörde birlikte iş yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Emlak Konut GYO Başkanı Ertan Yetim 2. Expo Turkey by Qatar Katar
KREDİ HABERLERİ
Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü? Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü? İnternetin dijital para birimi olan Bitcoin, birçok kişiye kazanç sağlarken birçok kişinin de uzak durduğu bir finans yöntemi olarak yer alıyor. Bitcoin kazanmak her ne kadar basit bir şekilde izah ediliyor olsa da...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalar aracılığı ile yapabileceğiniz kredi çekim işlemlerinde ihtiyacınız olan 10.000 TL tutarındaki kredi miktarlarında geri ödeme planlarını merak ediyor olabilirsiniz. Özellikle tüketici kredisi adı altında....
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı?
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin faydalanabileceği ev kredisi seçenekleri ile ev sahibi olabilmek günümüzde mümkündür. Hane halkı gelirinizin 2.500 ile 5.000 TL arasında olmaması durumunda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BIST 100 Endeksi Açılışta 116.724 Puana Geriledi - 19.01.2018
BIST 100 Endeksi Açılışta 116.724 Puana Geriledi - 19.01.2018
İstanbullu Yemedi İçmedi Ev Aldı
İstanbullu Yemedi İçmedi Ev Aldı