Sıfır Atık Projesine Çok Sayıda Başvuru Geldi
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Sıfır Atık Projesine Çok Sayıda Başvuru Geldi


Sıfır Atık Projesine Çok Sayıda Başvuru Geldi
Sıfır Atık Projesine Çok Sayıda Başvuru Geldi Hatice Demir - Tarih: 2018-01-19 Saat: 09:00:35
Anasayfa Eko Gündem Sıfır Atık Projesine Çok Sayıda Başvuru Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Projesi çok sayıda başvuru ile hayata geçmeye hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk tarafından yapılan açıklamada Sıfır Atık Projesinin çok sayıda başvuru aldığı belirtilirken Türkiye genelinde 1500 kamu kurumunun uygulama konusunda başvuruda bulunduğunu dile getirdi. Projenin nisan ayında uygulamaya başlatılacağını dile getiren Öztürk, Ankara’da 230, Türkiye genelinde ise toplamda 2023 kamu kurumunun aktif olarak projeye katılacağını açıkladı.

Bakanlık binasında 6 aydan bu yana uygulanmakta olan Sıfır Atık Projesi ile bin ağacın kesilmekten kurtarıldığını ve 100 ton yeniden değerlendirilebilir atık elde edildiğini dile getiren Öztürk projenin ilerleyen dönemlerde alışveriş merkezi gibi toplu yaşanan alanlarda uygulanmasını hedeflediklerini dile getirdi. Şu anda aktif çalışan sayısı bin ve üzerindeki kamu kurumlarındaki uygulamanın kesinleşmiş olduğunu ifade eden Öztürk bu kurumlarda Nisan ayına kadar eğitimlerin tamamlanacağını düşündüklerini dile getirdi.

Atıklardan Elde Edilen Gübre Doğaya Can Katıyor

Sıfır atık projesinin en önemli unsurlarından birinin üretilen doğa dostu organik gübreler olduğunu belirten Öztürk, kompost gübrelerin toprağa can kattığını, bitkilerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde büyümesini sağladığını söyledi.

Öztürk bu proje kapsamında Bakanlıkta yapılan çalışma ile 14 ton plastik ve 58 ton kağıt toplandığını, toplamda 77 ton atığın yeniden ekonomiye kazandırıldığını, alışkanlıkların değiştirilmesinin 980 ağacın kesilmesini önlediğini ve 11 ton sera gazı salınımının azaltıldığını açıkladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk sıfır atık projesi
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