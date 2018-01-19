SPK’dan 27 İnternet Sitesi Hakkında Suç Duyurusu
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SPK’dan 27 İnternet Sitesi Hakkında Suç Duyurusu


SPK’dan 27 İnternet Sitesi Hakkında Suç Duyurusu
SPK’dan 27 İnternet Sitesi Hakkında Suç Duyurusu Hatice Demir - Tarih: 2018-01-19 Saat: 09:19:01
Anasayfa Eko Gündem SPK’dan 27 İnternet Sitesi Hakkında Suç Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu 27 internet sitesinin içerik sağlayıcılarına suç duyurusu yapılması kararı verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültende yer alan bilgiye göre kurumdan izin almadan sermaye piyasalarında faaliyet gösteren 27 internet sitesinin içerik sağlayıcılarına suç duyurusu yapılmasına karar verildi.

SPK Suç Duyuruları Şirketlerin Kapanmasını Sağlayabilir

Ülkemizde sermaye piyasalarında herhangi bir şekilde rol almak ve bu alanda faaliyet göstermek isteyen tüm kurumların Spk’dan izin alması gerekiyor. Ancak özellikle Foreks adı altında çalışan firmalar bu konu ile ilgili işlemleri izinsiz gerçekleştiriyor. İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte Sermaye Piyasaları alanında hizmet veren firmaların yönü çok daha değişti ve ilerledi. Ancak bu durum vatandaşların mağduriyetler yaşamasına da neden olabiliyor. Bu nedenle SPK konuya ciddiyetle yaklaşarak bu tarz izinsiz işlem yapan firmaların tespit edilir edilmez suç duyurusunda bulunulmasına gayret ediyor.

Reklamlarının Yasaklanması İçin Yasal Girişimler Başlandı

SPK, suç duyuruları bölümünde yer alan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan internet sitelerinin içerik sağlayıcılarının reklam panoları, radyo programları, sinema salonları, internet ve diğer tüm mecralarda ortaya koydukları reklamlarla bundan sonraki dönemlerde yapabilecekleri reklamların durdurulması amacıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 100 sayılı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı nezdinde gerekli yasal girişimlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul tarafından suç duyuru yapılmasına karar verilen internet siteleri;

fbs.com, trfbs.com, fbsturkey.com, fbstr.com, fbsturk.com, turkeyfbs.com, fbstrk.com, trkfbs.com, fbs-trk.com, trk-fbs.com, fbs-tr.com, turkfbs.com, turk-fbs.com, galafx.com, galafx.net ve lp.galafx.com, klasfx.com, klasfx1.com, klasfx2.com, klasfx3.com, klasfx4.com, klasfx5.com, klasfx6.com, klasfx7.com, klasfx8.com, klasfx9.com, klasfx10.com,

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