Bankalar aracılığı ile yapabileceğiniz kredi çekim işlemlerinde ihtiyacınız olan 10.000 TL tutarındaki kredi miktarlarında geri ödeme planlarını merak ediyor olabilirsiniz. Özellikle tüketici kredisi adı altında kullanılan ihtiyaç kredisi seçeneklerinde bankalar tarafından 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 ve 48 aylık vadeli geri ödeme planlarında, farklı faiz oranlarından sizlere geri ödeme planları sunulmaktadır. Genel olarak tüketiciler 12, 24 ve 36 aylık vadeleri kullanmakta ve bu vade oranlarındaki geri ödeme planlarını, faiz oranlarını ve aylık taksit tutarlarını merak etmektedir.

Bankalar arasında hem ödeme kolaylığı hem de faiz oranları açısından en uygun kredi oranlarını veren bankalardan biri Denizbank’tır. Denizbank tarafından sizlere sunulan 12 aylık 10.000 TL tutarındaki kredi ödemeleri için %1,35 oranında faiz oranı yansıtılmaktadır. Kredi veren bankalar arasında vermiş olduğu bu faiz oranı ile sizlere en düşük faiz oranlarından birini veren bankadan tarafınıza aylık taksit ödeme olarak 923,67 TL sunulmakta ve geri ödeme planındaki faiz oranı 1.084 TL olarak yansıtılmaktadır.

Yine en düşük faiz oranlarından birini veren Ziraat Bankası %1,29’luk faiz oranı ile sizlere 10.000 TL kredi vermektedir. Aylık taksit ödemesi olarak 919,54 TL yansıtan ve geri ödeme planındaki faiz oranı olarak 1.034,52 TL olarak belirleyen bankadan kredilerinizi çekebilirsiniz. Diğer bankaların faiz oranlarına baktığımızda Türkiye İş Bankası’nın 12 ay vadeli taksit seçeneklerinde %1,42 faiz oranına sahip olduğunu aylık taksit olarak 928,49 TL ödemesinin bulunduğunu ve faiz oranı olarak 1.141,89 TL yansıtıldığını görebilmekteyiz. 10.000 TL tutarındaki kredi çekimlerinden yüksek faiz oranına sahip olan Şekerbank’ın faiz oranı %1,66’dır. Aylık taksit ödemesi olarak sizlerden 945,13 TL talep eden bankaya, geri ödeme planındaki ödeyeceğiniz faiz oranı olarak 1.341,58 TL yansıtılmaktadır. 10.000 TL kredi veren bankalar içerisinde saymış olduğumuz bu bankalardan geri ödeme planlarınızın 6 ile 48 ay vadeli olarak yapılmasını talep edebilirsiniz. Denizbank ve Ziraat Bankası dışındaki bankalarda vade arttıkça faiz oranları değişmektedir.