İnternetin dijital para birimi olan Bitcoin, birçok kişiye kazanç sağlarken birçok kişinin de uzak durduğu bir finans yöntemi olarak yer alıyor. Bitcoin kazanmak her ne kadar basit bir şekilde izah ediliyor olsa da aslında oldukça zordur. Günümüzde Bitcoin kazanabilmek için yapılabilecek birden fazla yöntem bulunmakta. Bu yöntemleri kullanarak Bitcoin kazanmak ve dolayısı ile para kazanmak mümkün.

Günümüzde 1 Bitcoin yaklaşık olarak 55 Türk Lirası üzerinden değerlendirilmektedir. 1 Bitcoin kazanarak, 55 Türk Lirası kazanabilirsiniz. Para kazanmanın en kolay hali olarak gösterilen Bitcoin için uygulayabileceğiniz farklı yöntemler arasından size en kolay gelen seçeneği seçip, Bitcoin hesabı üzerinden para kazanabilirsiniz.

Bitcoin Cüzdanı Oluşturarak Para Kazanmak

Bitcoin’in resmi internet sitesi üzerinden kendi adınıza oluşturabileceğiniz bir Bitcoin cüzdanı ile para kazanabilirsiniz. Bitcoin’i ödeme işlemlerinizde kullanırsanız, tarafınıza sürekli olarak coinler gelecektir. Bu sayede cüzdanınızda yapmış olduğunuz her ödeme işlemi için belli bir miktar coin yüklenecektir. Cüzdanınızda biriktirmiş olduğunuz coinleri istediğiniz zaman paraya çevirebilir ve bu sayede para kazanabilirsiniz.

BitcoinMining Yaparak Para Kazanmak

BitcoinMining, internet ortamında yer alan web sitelerde görevleri tamamlayarak coin kazanmak demektir. BitcoinMiningyapmadan önce kendi adınıza bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Ardından web sitelerini ziyaret ederek veya web siteleri aracılığıyla video izleyerek coin kazanabilir, coinleri cüzdanınızda biriktirebilir ve para kazanabilirsiniz.

Bitcoin Madenciliği ile Para Kazanmak

Bitcoin kazanmanın belki de en zor yöntemi Bitcoin madenciliği yapmak olacaktır. Adı üstünde maden kelimesinden de anlaşılabileceği gibi yeni baştan bir bitcoin oluşturarak, coin kazanabilirsiniz. Bunun için Bitcoin blokları oluşturmanız gerekecektir ve her bir blok 25 Bitcoin değerindedir. Günümüzde bu tekniği kullanarak 25x55=1.375 Türk Lirası kazanmanızı sağlayacaktır.

Bitcoin Bankası Kullanarak Para Kazanmak

Bitcoin kazanabileceğiniz bir diğer yöntem Bitcoin ile işlemlerini sağlayan bankaları kullanarak ödeme, havale ya da EFT kullanmanız olacaktır. Bu işlemleri kullanarak coin kazanabilir ve cüzdanınızda biriktirebilirsiniz. Bitcoin bankası kullanırken faiz oranlarına dikkat etmeyi unutmamalı ve faiz oranlarını hesaplarken günlük oranları hesap etmeyi unutmamalısınız.