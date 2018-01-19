Bitcoin 2022 Yılında 125 Bin Dolar Olacak
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Bitcoin 2022 Yılında 125 Bin Dolar Olacak


Bitcoin 2022 Yılında 125 Bin Dolar Olacak
Bitcoin 2022 Yılında 125 Bin Dolar Olacak Hatice Demir - Tarih: 2018-01-19 Saat: 09:40:58
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin 2022 Yılında 125 Bin Dolar Olacak

Wall Street stratejisti Thomas Lee önümüzdeki 4 yıl içerisinde Bitcoin fiyatının 125 bin dolara yükseleceğini ve kriptopara piyasasının bu yıl sonunda 1,2 trilyon dolara ulaşacağını belirtti.

Bitcoin son günlerde değer kaybetmesine rağmen gelecekte önemini korumaya hatta artırmaya devam edecek gibi görünüyor. Hakkında sürekli tartışmalar ve spekülasyonların yapıldığı kripto para birimi için bir açıklama da ünlü Wall Street strateji uzmanı Thomas Lee’den geldi. Lee sanal para biriminin önümüzdeki 4 yıl içerisinde değer kazanarak 125 bin dolar seviyesine ulaşacağını belirtti. Bu seviyeye ulaşma konusunda özellikle 2018 yılı içerisinde devletlerin bu paraları artık kabul etme ve gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirme yönündeki adımları ile mümkün olacağını belirten Lee, 2018 yılında aşılacak bu güçlüklerin ardından piyasası netleşen ve önü açılan sanal paraların hızlı bir şekilde değer kazanacağını belirtti.

En Düşük Değer 9 Bin Dolar Olacak

Yıl içerisinde iniş çıkışların mümkün olduğunu belirten Lee’nin tahminlerine göre Bitcoin açısından en düşük değer 9 bin dolar seviyesi olacak. Sanal para biriminin son günlerdeki hızlı düşüşünde de 9 bin dolar seviyesi görülmüş ancak bu seviyeden gelen yüklü alımlar Bitcoinin tekrar yükselmesini sağlamıştı. 2018 yılında Bitcoinin önemli oranda değer kazanacağını söyleyen Thomas Lee bu kazanımların 2017 yılının gerisinde kalacağını da sözlerine ekledi.

Market Büyüklüğü Yıl Sonunda 1,2 Trilyon Dolara Ulaşacak

Kripto para piyasasının toplam market büyüklüğü geçtiğimiz günlerde 417 milyar dolara inerek son 1 ayın en düşük rakamlarını görmüş ancak dün yaşanan yüzde 40 artış ile 590 milyar dolar seviyesi görülerek piyasa toparlanmaya başlamıştı. Thomas Lee tarafından yapılan öngörülere göre bu piyasanın 2018 yılı sonundaki toplam büyüklüğü 1,2 trilyon dolar olacak.

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