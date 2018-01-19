Türk mühendislerce geliştirilen ve toplu taşımada turnike sistemini ortadan kaldıracak Elektronik Biletleme Sistemi Projesi (ETS), Yıldız Teknopark Yerleşkesi’nde düzenlenen basın toplantısı ve pilot demo uygulaması ile kamuoyuna tanıtıldı. Avrupa Birliği’nden 4 milyon Avro (18 milyon TL) AR-GE desteği alan uluslararası akıllı ulaşım altyapı projesi ETS, ilk kez bir Türk firması Elektronet A.Ş.’nin konsorsiyum liderliğinde 5 ülkeden 8 firma tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Akıllı Cep Telefonları Ulaşım Kartı Olarak Kullanılacak

Elektronik Biletleme Sistemi (Electronic Ticketing System - ETS), otobüs, vapur, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına binerken kullanılan turnike sistemini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, ulaşım kartlarındaki ‘kontörüm bitti’ endişesine ve ‘fazla kontürü olan var mı’ arayışına da son veriyor. Yolcular dilerlerse ETS uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek, ulaşım kartı yerine kullanabiliyor, kontörleri bittiğinde ise yine cep telefonları üzerinden mobil uygulama aracılığı ile anında yükleme yapabiliyorlar. Üstelik geçiş sırasında yolcular ulaşım kartlarını ya da cep telefonlarını turnikeye okutmak zorunda kalmıyor. Sistem geçiş yaparken otomatik olarak kişileri algılıyor ve böylelikle turnikeler önünde kalabalığın birikmesi de ortadan kalkıyor.

4 Milyon Euroluk AR-GE Destekli Proje

ELEKTRONET (Türkiye), TMOB (Türkiye), SIVECO(Romanya), CONVEX (Romanya), DTS (Güney Kore), IDI-EIKON, NTB (İspanya) ve ISEP-GECAD (Portekiz) firmalarından üst düzey temsilcilerin katıldığı ETS Projesi Basın Toplantısı’nda konuşan Elektronet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, “Elektronet, yerli ve milli ATM’den toplu taşıma biletleme ve elektronik ücret tahsilat (EÜTS) sistemlerine kadar farklı sektörler için çeşit ürünleri tasarlamış ve üretmiş bir teknoloji firmasıdır. Sahip olduğumuz Ar-Ge kültürümüzü daha da geliştirebilmemiz için uluslararası işbirliklerine açık olmamız gerektiğini anladık. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için Avrupa Birliği’nin ulusal Ar-Ge fonu olan EUREKA altında yer alan ITEA3 kümesine katıldık. Projemiz 4 milyon Euro (18 milyon TL) AR-GE desteği ve TÜBİTAK ile ITEA’nın onayını aldı. 2015 yılında başladığımız ETS, Elektronet’in konsorsiyum liderliğinde Romanya, Güney Kore, İspanya, Portekiz ve Türkiye’den 8 firma olarak uygulamaktayız.” dedi.

2025'e Kadar Merkez Avrupa'nın Tamamı ETS İle Seyahat Edecek

Pilot uygulamaya geçilmesinin önünde bir engel kalmadığını ifade eden Kaptana, “2015 yılında başlayan ve 2018 yılı sonunda tamamlanacak projemizin geçiş kontrol, elektronik ücret tahsilat sistemi, yüz tanıma sistemi, büyük veri yönetimi gibi ana unsurlarının tamamlandı. Pilot uygulama İstanbul’da yapılacak ve başlangıç olarak Fransa, İsveç ve Romanya’da hayata geçmesi planlanıyor. Avrupa Birliği toplu taşıma standartları desteği alacak olan projemizin 2025 yılı sonuna kadar merkez Avrupa’nın tamamında uygulanabileceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Toplu Taşımada Maliyetler Azalacak

Elektronet olarak Ar-GE’ye inandıklarını ve bütçelerinin yüzde 10’unu Ar-GE’ye ayırdıklarını belirten Elektronet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığımız tarafından destekleniyoruz. TÜBİTAK’tan çok sayıda projemiz için Ar-GE desteği alıyoruz. Türkiye toplu taşıma konusunda çok ciddi atılımlar yapan bir ülke olarak bu konuda her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Öncelikle uluslararası standartları yakalamamıza ve akabinde vatandaşa daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak, ayrıca kamunun toplu taşıma konusundaki maliyetlerini de azaltmamızı sağlayacak olan ETS projesinin her anlamda katma değeri oldukça yüksektir. Farklı teknolojilerin bir araya gelmesi ve yeni kullanım alanlarının keşfedilmesi açısından da önem taşımakta olan proje, Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji konusunda uluslararası arena da adını da duyuracaktır.” dedi.

Sistem Türkiye'de ve Avrupa'da Kaçak Geçişlere Son Verecek

Projenin çalışma prensibini anlatan Elektronet Proje Yönetim Ofisi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bengü Türk ise, ‘‘Elektronik Biletleme Sistemi Avrupa ve Türkiye’de başlayan kaçak geçişleri durdurulmak üzere kurulmuş bir sistem. Bu sistem normal biletlemede kullandığımız cihazların önüne geçecek. Aynı zamanda bilet alırken kullandığımız turnikeleri ortadan kaldıracak. İnsanların bluetooth sistemi ile kartlarını okuyoruz. Okuduktan sonra kişiler herhangi bir yere bağlı kalmaksızın normal geçişlerini yapabiliyor. Geçiş sırasında kaçak geçiş yapan veya yapmayan kişileri de sistem kendi içerisinde belirliyor. Bu çerçevede yüz tanımlama sistemini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz ve aynı zamanda da şu anda da mevcut turnikelerin yerine geçecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Türkiye’de öngörülen kaçak geçiş oranı şu anda yüzde 30 ve biz bunun azaltılması için bir takım hedeflerimiz var” diye konuştu.

Toplantıda, CTO Ali Çekmeceligil, Elektronet Üretimden Sorumlu Genel Müdür Ramazan Ötük, ve Elektronet Proje Yönetim Ofisi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bengü Türk tarafından ETS Projesi ve gelinen nokta anlatıldı. Daha sonra ETS Projesi’nin DEMO uygulaması ilk kez deneyimlendi.