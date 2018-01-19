Okullar karne dağıtımının ardından 15 günlük yarı yıl tatiline girdi. Milyonlarca öğrenci ve ailesi de bütçeleri ölçüsünde tatil planları yapıyor. Herkesin ortak derdi ise 5-10 günlük tatilin aile bütçesinde neden olacağı “kara delik”…

Kısa bir tatil için neredeyse tüm yıl taksit ödeyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

Hal böyle olunca da hemen herkes, yarı yıl tatilini en ucuza mal etmenin yollarını arıyor.

Aralarında tatil sitelerinin de yer aldığı 400’den fazla sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com, üyelerinden bir kısmına, eğer tatil planlıyorlarsa sömestrede nereye gideceklerini, tatil için ne kadar bütçe ayırdıklarını sordu.

Ankete yanıt verenlerin yüzde 65’i, yarı yıl tatilini yaklaşık 10 gün akraba ya da arkadaş evinde geçirecek.

Bu gruptakilerin tatil için ayırdıkları bütçenin kişi başı ortalaması 250 lira…

Tatil için tercih edilen ikinci adres ise şehre yakın yerlerdeki otel ve pansiyonlar oldu. Özellikle İstanbul’da oturanların tercih ettiği, 4 ya da 5 gün olarak planlanan bu tatilin oranı da yüzde 15 oldu.

Şehre yakın merkezlerdeki tatil için kişibaşı ortalama 450 lira bütçe ayrılıyor.

Geri kalan yüzde 20’lik kısmı ise yine 4-5 günlük kayak otelleri, termal oteller, sahil otelleri ve yurt dışı turlar oluşturdu.

Bu tatiller için kişi başı ayrılan bütçe de 750 liradan başlıyor.

-TÜİK Verileri İle Örtüşüyor

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, anket sonuçlarının, TÜİK’in Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması verileri ile örtüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

“TÜİK verilerine göre, yarı yıl tatilini içine alan Ocak-Şubat-Mart aylarında Türkiye’de 10,2 milyon kişi seyahat ediyor. Seyahatlerin yüzde 72’si akraba ya da arkadaş ziyareti, yüzde 10’u sağlık, yüzde 8,5’i gezi, eğlence amaçlı. Yılın ilk çeyreğinde yapılan seyahat ve konaklamanın ortalama kişi başı maliyeti de 398 lira.”

-Uygun Fiyatlı Tatil İçin Öneriler

Kayral, uygun fiyata yarıyıl tatilini yapmak isteyenlere de şu önerilerde bulundu:

“Erken rezervasyon her zaman önemli. Ancak, bu dönem kaçırıldıysa tatil sitelerinin son dakika fırsatları ile fırsat sitelerinin sunduğu avantajlar takip edilmeli. Bazen bu sitelerden erken rezervasyonun bile altında fiyat bulmak mümkün. İnternetteki karşılaştırma siteleri mutlaka kullanılmalı, yabancı tatil siteleri takip edilmeli. Satın almalar, Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılırsa kazanılacak nakit para ile tatil çok daha ucuza gelebilir. Özellikle yolculuk uçak ile yapılacaksa ulaşım dahil seçenekler tercih edilmeli. Ucuz otel bulunsa dahi uygun fiyatlı uçak bileti bulunmazsa, tatilin aile bütçesine vereceği hasar ciddi olabilir.”