TÜSİAD’ın 48. Olağan Genel Kurulu’na isim değişikliği ve olağanüstü halin kaldırılması talepleri damgasını vurdu. Toplantıda açılış konuşmalarını gerçekleştiren Başkan Erol Bilecik ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, olağanüstü halin kaldırılmasını talep etti.

Açılış konuşmasında demokrasinin önemini vurgulayan Başkan Bilecik, Türk toplumunun bu konuyu çok iyi bildiğini, göstermelik bir demokrasi anlayışının kabul edilemez olduğunu söyledi. Demokrasinin altın gibi olduğunu söyleyen Bilecik ancak ne yarımı ne de çeyreği olur, diyerek artık OHAL uygulamasının sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeniden Reform Gündemine Dönmemiz Lazım

Türkiye’nin dünya siyasetinde söz sahibi olabilmesi ve etkili bir konuma yeniden yükselebilmesi için insan hakları, hukuk devleti ve özgürlükler alanında tekrar reformlar gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Bilecik, devlet yönetiminin diplomatik üslubunun da bu yönelimi desteklemesi gerektiğinin altını çizdi. Kavganın kavgayı, barışın ise barışı doğuracağını ifade eden Bilecik, demokrasi ortamı ve reform gündemine dönmenin en doğrusu olacağını belirtti.

Avrupa Birliği Üyeliği Bizim İçin Önemli

Ülkemizde vatandaşlar arasında yapılan araştırmalarda Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda yüzde70’in üzerinde bir talep olduğunu dile getiren Bilecik bu rakamın her şeye rağmen Türk toplumunun sosyal standartları ileri, refah seviyesi yüksek, demokratik bir hukuk devletinde yaşama iradesinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.