‘Çılgın proje’ olarak bilinen Kanal İstanbul projesinin güzergâhı kesinleşti. Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos Gölü’nün doğusunu takip eden güzergâhta inşa çalışmaları başlayacak. Projenin başlangıcı için bakanlık onayı bekleniyor. Güzergâh belli olduktan sonra herkes emlak fiyatlarındaki artışın ne olacağını merak etti.

Fiyatlar Bir Yılda Yüzde 30 Artacak

Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt ve Avcılar ilçelerindeki satılık arazi fiyatlarında bir yıl içinde yüzde 30 civarında artış bekleniyor. Merkezi bölgelere uzaklıkları nedeniyle bugüne kadar istenen primi yapamayan projeler de Kanal İstanbul projesi ile değer kazanacak.

Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik, konuyla ilgili “Kanal İstanbul projesinin güzergâhtaki ilçelerde özellikle arazi fiyatlarına etki edeceğini, bu etkinin emlak yatırımcısına bir yıl içinde yüzde 30 fiyat artışı ile geri döneceğini düşünüyoruz. Tabii projenin büyük çember de etkisini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Yaşanacak emlak hareketliliği ile birlikte imar çalışmalarının ardından çok sayıda yeni konut inşa edilecek” dedi.

‘Kanal İstanbul Manzaralı Ev’

Emlak ofisleri, Kanal İstanbul’un güzergâhı belli olur olmaz ‘Kanal İstanbul manzaralı ev’, ‘Kanal İstanbul manzaralı arsa’ gibi başlıkları olan ilanlar yayınlamaya başladı. Hakan Çelik, imarı olmayan arazilerin satın alınmaması gerektiğini ve fiyat artışına aldanmamak gerektiğinin altını çizdi: “Kanal İstanbul civarındaki arazilerin de evlerin de daha şimdiden fiyat anlamında tavan yaptığı doğru. Sadece Hürriyet Emlak üzerinde bile ‘Kanal İstanbul’ başlıklı yüzlerce yeni ilan yer alıyor. Ancak yeni emlak projelerinin kısa vadede değil, uzun vadede gerçek değerini kazanacağını ve alım gücünün uzun yıllar sonra yükseleceğini düşünüyoruz.”

İlçelere Göre Satılık Konut Fiyatları

Hürriyet Emlak Aralık 2017 Emlak Endeksi verilerine göre; Küçükçekmece’de satılık konut metrekare ortalama fiyatları 3 bin 759 TL, Başakşehir’de 3 bin 455 TL, Arnavutköy’de 2 bin 316 TL, Esenyurt’ta bin 864 TL, Avcılar’da ise 2 bin 563 TL oldu.

Güzergâha Yakın İlçelerde Satılık Konut m2 Fiyatları