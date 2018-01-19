Otomotivin en büyüklerinden olan BMW, elektrikli otomobil piyasasına oldukça iddialı bir giriş yaptı. BMW iNext için 2021 yılına işret eden şirket, 700 kilometrelik menzille Tesla’ya meydan okudu.

BMW’nin Elektrikli Çıkışı Piyasa Dengelerini Değiştirdi

Elektrikli otomobiller, otomotiv sektöründe tüm dengeleri değiştirdi. Sektörün lider markaları elektrikli araç üretimi konusunda kıyasıya bir yarışa başladı. Otomotivin başrol oyuncusu olan dev firmalar elektrikli araç hedeflerini tek tek duyururken, BMW tüm rakiplerini tek hamlede geride bıraktı.

BMW, 700 KM’lik Menzille Tesla’nın En Sıkı Rakibi Oldu

BMW, hedefine iNext modelini yerleştirdi. Elektrikli piyasasına yeni bir nefes kazandıracak olan araç, 700 kilometrelik menzille tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu güne kadar üretilen elektrikliler arasında en uzun menzili vaat eden iNext, Tesla’nın en sıkı rakibi olmayı başardı. Bilindiği üzere Tesla’nın elektrikli otomobilde vaat ettiği en uzun menzil 500 kilometreydi.

iNext 2021’de Yollarda

BMW, iNext modeli üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. iNext’in piyasaya 2021 yılında çıkacağını belirten açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalara göre bu elektrikli otomobil, markanın ürettiği diğer araçların boyutunda ve tasarımlarına benzer özellikler gösterecek. Yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanacak iNext ilerleyen yıllarda SUV segmentinde de üretilecek.

Otomobilin dev ismi BMW elektrikli araçlara yönelik yatırımlarına 2025’e kadar ara vermeyecek. Şirket önümüzdeki 5-7 yıl içerisinde en az on farklı modelle elektriklide BMW farkını yaşatacak. Piyasa pastasının en büyük dilimini almakta kararlı olduğu görülen otomotiv devi, piyasaya yönelik yatırımlarına hız verecek. Elektrikli otomobilde dünya üretim ve satış lideri olan Tesla ise araçlarını geliştirmeye devam ediyor. İlerleyen yıllarda durum ne olacak şimdilik bilinmese de, Tesla piyasadaki araçlarıyla BMW’nin birkaç adım önünde gibi görünüyor.