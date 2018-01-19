İstanbul’un asırlık lezzet durağı 1920 Sultanahmet Köftecisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk şubesini Mağusa’daki City Mall Cyprus’ta açacak.

Şube açılışına ilişkin sözleşme, City Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Tarımer ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarı ile 1920 Sultanahmet Köftecisi üst yöneticileri Mehmet Tezçakın ve Mert Tezçakın tarafından imzalandı. İmza töreninde, Sultanahmet Köftecisi Genel Müdürü Burak Duman da hazır bulundu.

Sultanahmet Köftecisi müdavimlerinin yakından tanıdığı klasik dükkan konseptini, çağdaş dokunuşlarla KKTC’nin kalbine taşıyacak yeni şubenin açılışı çok yakında gerçekleştirilecek.

Bir asra yakın süredir özenle koruduğu sunum geleneğini “yüzde 100 hijyen” parolasıyla yeni kuşaklara aktaran tarihi işletme, köfte-piyaz- irmik helvasından oluşan klasik lezzet üçlüsünün yanı sıra iddialı bir menü ile City Mall’da yerini alacak

Unutulmaya yüz tutan bazı Osmanlı geleneklerini günümüze aktarmasıyla da tanınan 1920 Sultanahmat Köftecisi, bu özelliğini City Mall Şubesi’nde de sürdürecek.

Müşterilerine, tedavülden kalkan, ancak koleksiyoncularda bulunabilen Cumhuriyet dönemi madeni paraları hediye eden ünlü köfteci, Osmanlı’dan miras kalan ‘’diş kirası’’, ‘’bereket parası’’ gibi gelenekleri yeni mekanında yaşatacak.

1920 Sultanahmet Köftecisi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tezçakın, City Mall’in KKTC’deki ilk şubeleri olması açısından kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Azerbaycan ile başladığımız yurt dışı yatırımlarını Almanya’da Münih ve Nürnberg, İngiltere’de de Manchester’de şube açarak sürdürdük. KKTC’de çok ciddi yatırımlar planlıyoruz. City Mall, bu yatırımların ilk ayağını oluşturuyor. Aslında KKTC’de şube açmakta geciktik. Sebebi de bugüne kadar ciddi güvenilir bir partner bulamamızdı. Şimdi 42 yıllık güvenilir, ciddi bir aile şirketi ile işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliğinin iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

City Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Tarımer de, Türkiye’nin asırlık bir markasına ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

1920 Sultanahmet Köftecisi’nin Tarihçesi...

Türkiye’nin sayılı asırlık aile şirketlerinden biri olan “1920 Sultanahmet Köftecisi”nin öyküsü, Mehmet Seracettin Efendi’nin 1916 yılında temelini attığı, 1920 yılında kayıtlara geçen küçücük dükkanını Sultanahmet'te Divanyolu Caddesi köşesinde (şimdiki Halide Edip Adıvar büstü ve Milenyum taşının olduğu yer) açmasıyla başlar.

Müşteri sayısı her geçen yıl artan Hacı Mehmet Seracettin Tezçakın, üç oğlu Mustafa, Selim ve İsmail ile çalışmaya devam ederken, 1944 yılında müessesenin adı "Halk Kebapçısı" olarak değiştirilir.

İsmail Usta' nın oğlu Mehmet Seracettin Tezçakın, 3. kuşak olarak 1976 yılından itibaren dükkanda çalışmaya başlar. Bu dönemle birlikte işletmenin adına dünya mirası listesinde yer bulan "Sultanahmet” eklenir.

Hiçbir baharat kullanılmadan, özenle seçilen etlere çok az miktarda ekmek, tuz ve soğan katılarak yoğrulan ve mangal ateşinde pişirilen köfteler, İstanbulluların vazgeçemediği bir lezzet haline gelir.

1920 Sultanahmet Köftecisi’nde nesilden nesle taşınan lezzet, Mert, Sinan ve Timur Tezçakın’ın 4. Nesil olarak işbaşı yapmasıyla franchise yoluyla yurtiçi ve yurtdışına yayılır. Kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de açılan ilk yurtdışı şubesinin ardından, Almanya’da Münih ve Nürnberg, İngiltere’de Manchester şubeleri açılır.

Ünlü köfteci, çok yakında KKTC’nin simge alışveriş merkezlerinden City Mall’da yeni bir şube açmak için çalışmalarını sürdürmektedir.