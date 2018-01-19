Zorlu'dan Miniklere Sıradışı Meslekler Uygulaması
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Zorlu'dan Miniklere Sıradışı Meslekler Uygulaması


Zorlu'dan Miniklere Sıradışı Meslekler Uygulaması
Zorlu'dan Miniklere Sıradışı Meslekler Uygulaması Elif İşçi - Tarih: 2018-01-19 Saat: 10:39:24
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20 Ocak ile 18 Şubat tarihleri arasında Zorlu Alıveriş Merkezine gelen minikler sıradışı meslekleri deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Zorlu Alışveriş Merkezi, 20 Ocak – 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek “Sıradışı Meslekler Zorlu’da” isimli keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İki farklı konseptten oluşan meslek eğitimleri ile çocuklar gelecekte karşılarına çıkabilecek fantastik meslekleri eğlenerek deneyimleme fırsatı bulacaklar. Sıra dışı meslekler, çocukların hayal gücünü ve içlerindeki yaratıcı enerjiyi harekete geçirecek.

Çocuklar Geleceğin Mesleklerine Hazırlanıyor

Zorlu Alışveriş Merkezi, teknoloji çağı çocuklarını ‘Yaratıcılık, İş Birliği, Eleştirel Düşünce, İletişim ve Kültürlerarası Yetkinlik’ gibi kavramlardan yola çıkarak gelecekteki mesleklere hazırlıyor.

Galaksi Mimarı

20 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında, hafta sonları 12.00 - 20.00 saat aralığında gerçekleşecek olan “Galaksi Mimarı” etkinliğinde çocuklar, dört farklı gruba ayrılacak, her grup kendi görevini tamamladıktan sonra da ortak bir çalışma yapacaklar. Bu mesleği deneyimleyen çocuklar ‘İş Birliği’ kavramını eğlenerek öğrenecekler.

Meteor Heykeltraşı

Zorlu Alışveriş Merkezi’nin minik ziyaretçileri, 5 Şubat- 18 Şubat tarihleri arasında da“Meteor Heykeltraşı” olacak. Çocuklar, etkinlik alanında “Yaratıcılık” kavramını öğrenmek adına dijital ortamda çalışmalar yapacak, galaksiden seçtikleri meteoru yakalayıp parçalara ayıracak ve dilediklerince şekillendirip tasarlayacaklar.

Sömestr dönemi boyunca minik ziyaretçilerimiz için ücretsiz olacak olan etkinlikler, 19 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında hafta sonları, 12.00-20.00 saat aralığında Zorlu Alışveriş Merkezi Metro Katı’nda sömestr için hazırlanın etkinlik alanındagerçekleşecek.

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