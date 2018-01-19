Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen’de yarıyıl tatiline özel kampanyada birçok ürün grubunda cazip fiyatlar sunuluyor.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ve en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen, yarıyıl tatilinde öğrencilere hem eğlenecekleri hem öğrenecekleri birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor.

8 farklı ürün grubunda geçerli kampanyada ahşap maket ve oyuncaklar 6.99 TL’den, teleskoplar 159.90 TL’den, çocuk odası mobilya ürünleri 49.90 TL’den, duvar sticker'ları 7.49 TL’den, ev tekstili ürünleri 21.90 TL’den, aydınlatmalar 39.90 TL’den, bisikletler 99 TL’den ve akülü arabalar 799TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yarıyıl tatiline özel indirimli satışlar Tekzen’in online satış platformu tekzen.com.tr üzerinden yapılıyor.

Kampanya sömestr tatili boyunca geçerli olacak.