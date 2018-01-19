Geçen yılın Aralık ayında gerçekleşen konut satışlarında düşüş gözlemlendi. Satışlardaki gerileme 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 olarak belirlendi. Konutta en fazla satışın yapıldığı kent ise yine değişmedi. İstanbul 22 binden fazla konut satışına imza attı.

Aralıkta 132 Bin 972 Konut Satıldı

Aralık ayında Türkiye’de satışı yapılan konut sayısı toplamı 132 bin 972 adet oldu. Bu sayının 22 bin 932’si İstanbul’da satıldı. En fazla konut satışı yapılan ikinci kentse 12 bin 868 adetle Başkent olarak belirlendi. Ankara’yı İzmir takip ederken, kent Aralık ayında 8 bin 305 adetlik satış rakamına ulaştı.

Yurt genelindeki konut satışları incelendiğinde en az satışın Hakkari ve Ardahan’da gerçekleştiği gözlemlendi. Aralık ayında bu kentler sadece 11 adet konut satıldı. Bunu 52 adetlik satışla Bayburt izledi.

Konut Satışları 2017 Yılı Genelinde Arttı

Türkiye’deki konut satışları 2017 yılı genelinde, 2016’ya kıyasla arttı. Artış yüzde 5,1 olarak hesaplandı. İl bazlı incelemede geçen yılın satış şampiyonu İstanbul oldu. 2017’de kentte satılan ev sayısı 238 bin 383 olarak kayda geçti. Bu sayı yüzdelik dilimde toplam satıların yüzde 16,9 gibi yüksek bir bölümünü kapladı.

Aynı dönemde Ankara 150 bin 561 adetlik satışla listenin ikinci ismi oldu. Kentin toplamdan aldığı pay yüzde 10’un üzerinde oldu. İzmir’de ise 2017’de toplam 84 bin 184 adet konut satıldı. En fazla satışın yapıldığı kentler bunlar olurken, listenin sonunda Hakkari yer aldı. Kentte tüm yıl boyunca sadece 124 adet konut satılabildi.

Aralık ayında satılan konutların satış türlerine bakıldığında ipotekli satışların, 2016’nın Aralığına kıyasla yüzde 30,7 arttığı dikkatlerden kaçmadı. Bu satış türüyle yapılan konut alımları 34 bin 29 adeti gösterdi. Aynı dönemde diğer satış türü kategorisinde 98 bin 943 adetlik satışa ulaşıldı. bu satış türünde gözlemlenen artış yüzde 5,7’ye işaret etti