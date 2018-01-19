Aksigorta Tatillerinizi Güvence Altına Alıyor
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Aksigorta Tatillerinizi Güvence Altına Alıyor


Aksigorta Tatillerinizi Güvence Altına Alıyor
Aksigorta Tatillerinizi Güvence Altına Alıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-19 Saat: 10:44:26
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Aksigorta'nın sunmuş olduğu Premium Seyahat Sigortası sorunsuz olarak tatil yapmanın ayrıcalıklarını sunuyor. Yarıyıl tatilinde tatilinizi güvence altına alabilirsiniz.

Aksigorta’nın Premium Seyahat Sigortası ve Seyahat Sağlık Sigortası, sorunsuz bir tatil geçirmenin ayrıcalığını yaşatıyor. Premium Seyahat Sigortası, yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılabilecek acil sağlık sorunlarından bagaj kayıplarına kadar pek çok riske karşı güvence sunarken, Seyahat Sağlık Sigortası da yine yurt dışı seyahatlerinde acil hastalık, kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarını teminat altına alıyor.

Kayak Keyfiniz Gölgelenmesin

Aksigorta Premium Seyahat Sigortası, yurt dışı seyahati sırasında hastalık ve yaralanma durumunda gerekli hastane, ameliyat, tedavi ve ilaç masrafını karşılarken, sağlık sorununa bağlı olarak yurt dışında kalış süresinin uzaması halinde konaklama bedelini poliçe kapsamında karşılıyor. Bagaj kaybı, bagajın zarar görmesi veya çalınması, pasaport ya da bilet kaybı, uçuşun kaçırılması gibi durumlarda poliçe kapsamında teminat sunulurken kayak severler için de güvence sunuyor. Kış mevsiminin en keyifli tatil sporu kayak esnasında oluşabilecek sağlık sorunlarının tedavi masraflarını karşılayan Aksigorta Premium Seyahat Sigortası’nın kayak teminatı, yurtdışındaki ve yurtiçindeki kayak merkezlerinde, herhangi bir yarışa katılmaksızın hobi olarak kayak yapan sigortalılar için geçerli oluyor.

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