Seramiksan, ileri teknolojisini yenilikçi tasarımlarla buluşturduğu yeni koleksiyonunu Unicera’da görücüye çıkarıyor. Güçlü Ar – Ge çalışmaları sonucu imza attığı zenginleştirilmiş ürün gamını sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

Seramiksan’ın 2018 koleksiyonunda full body ve color body ürünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Doğal ve gerçekçi tasarım isteyenler için ideal olan full body ve color body ürünler doğaya özlem duyanlar için ideal. Gövdesi renkli olarak üretilen bu karolar gerçekçi görünümünün yanı sıra dayanıklılığı, leke tutmama özelliği, kolay döşenme özelliğiyle de dikkat çekiyor. Koleksiyonda merdivenler için özel olarak tasarlanan açık alan ve kapalı alan arasında bütünlük sağlayan Serastep de yer alıyor. Seramiksan her tarza hitap edecek 30 x 90 cm ebadında modern çizgilerle tasarlanan renk ve yüzeylerdeki harmonisi ile çarpıcı ve farklı mekanlar isteyenler için yeni duvar karolarını da fuarda sergiliyor. Yoğun yaya trafiği olan havalimanları, istasyonlar, metro sistemleri ve AVM’lerde kullanılmak üzere tasarlanan 60x120, 120x120 ve 120x180 ebadında üretilen porselen karoların da fuarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Seramiksan’ın mat, parlak ve full lappato ürünlerinin yanı sıra Türkiye’de ilk defa Seramiksan tarafından nano teknoloji ile üretilen ürünler de Unicera’da yerini alıyor. Dünyadaki en modern vitrifiye üretim tesisine sahip olan Seramiksan, su tasarrufu sağlayan ürünleri, kanalsız Rimles klozetleri ve farklı modellerdeki lavaboları, 2,5 – 4 lt. su ile fonksiyon yapan yeni oval ve kare takımlarını da fuarda sergiliyor.

Bu yıl Seramiksan Unicera’da Salon: G 01/ 2-5 Giriş karşısında yer alıyor.

Seramiksan Pazarlama Müdürü Gül Sağır Aydın: “Dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Unicera’da her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerimizle buluşacağız. İnsanların yaşam alanlarına konfor katmak için güçlü AR GE çalışmalarımızla oluşturduğumuz yenilikçi koleksiyonumuzu fuarda sergileyeceğiz. Tüm yaşam alanları ve kamusal alanları için dünyadaki en son trendlere uygun olarak ürettiğimiz seramik, granit karolar ve vitrifiye ürünlerimizle fuarda yer alacağız. Her yıl etkisini giderek artıran Türk seramik sektörünün uluslararası rekabet gücünü sergilediği bir platform olan Unicera’ya katılmaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi