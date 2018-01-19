Kamu çalışanlarını yakıdan ilgilendiren tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, kamunun sosyal tesislerinde geçerli olacak asgari ücretlerin netleşmesini sağladı. Buna göre söz konusu tesislerde yemek ücreti (kişi başı) 14 ile 21 lira arasında değişecek. Konaklama yapmak isteyenlerse 6 ile 10 lira 50 kuruşluk ödeme yapacak.

2018 Yılının Asgari Hizmet Ücretleri Belirlendi

Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerin asgari ücretlerini belirleyen tebliğ üzerindeki çalışmasını tamamladı. İlgili düzenleme “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği” başlığı altında yapıldı. Tebliğ, ifade edilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, ilgili tesislerden yararlandığında ödeyeceği ücretleri netleştirdi. Bakanlık tebliğle bu tesislerden elde edilen gelirin kullanımına da açıklı getirdi.

Kamu Çalışanı Yemeğe 14-21 Lira Ödeyecek

Tebliğ uyarınca bu yıl kamu tarafından idare edilen eğitim ve dinlenme tesislerinde uygulanacak yemek hizmeti bedeli kişi başı baz alınarak 14 ile 21 lira arasında değişecek. Konaklama tesislerindeki hizmet bedeli ise 6 ile 10,50 lira olacak.

Kamuya ait konutta ikamet eden ya da bağımsız kısımda buzdolabı ile televizyonun bulunması halinde günlük 3,50 kuruş ödeme yapacak. Klimalı alanlar için öngörülen azami bedelse 5 TL olacak.

Kamunun işlettiği misafirhanelerde konaklayan çalışanlardan minimum 10 lira 50 kuruş tahsil edilecek. Sunulan hizmetin özelliklerine göre ise bu tutar artabilecek.

Çocuğunu Kreşe Verenler Aylık En Az 189 Lira!

Kreş ve çocuk bakımının yapıldığı tesislere çocuğunu bırakan memurlar hizmet bedeli olarak en az 189 liralık ödeme yapacak.

Kaplıca, hamam ve sauna gibi hizmetlerden yararlananlarsa (Kişi Başı) her bir saate 13 liralık ödeme yapacak. Söz konusu tebliğse 1 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olacak.