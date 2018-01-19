JLL Türkiye tarafından yönetilen şehrin değişmeyen modası Palladium Ataşehir, 20-27 Ocak tarihleri arasında 'Organik Yaşam' bazaarı düzenliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğal ve organik ürünlerin sergileneceği bazaarda yok yok.

Palladium'un ana koridoruna kurulan stantlarda, ürünlerin en doğal ve tazesi, güvenilir markaların çatısı altında AVM ziyaretçilerine ulaşıyor. Sebzeli organik makarna, organik et ve süt ürünleri gibi çeşit çeşit doğal ve lezzetli tatlardan ekmeklere, meyve, yemiş ile zenginleştirilmiş yulaflı granolalara, zeytinyağının ve peynirin kalbinden en leziz zeytinyağı ve peynirlere, çok geniş yelpazedeki ürün gamıyla festival süresince en doğal ürünler kaynağından evlere giriyor. Festivalde yer alan markalar; Eğri Çayır, Her Dem Doğal,Taze Mutfak, Madalı Çiftliği, Mis Bahçe, Mor Gurme ve Kavanoz Dipli Dünya, Şifalı Takılarım, Yayık Ağası, Yeşil Limon, Moms naturel foods ve Naturel Güzellik.

20-27 Ocak tarihlerindeki Palladium’la Organik Yaşam’a gelerek doğal ve taze ürünlere kaynağından ulaşın.