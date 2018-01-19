Türk Telekom'dan Vefalı Müşterilere İnternet Hediyesi
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Türk Telekom'dan Vefalı Müşterilere İnternet Hediyesi


Türk Telekom'dan Vefalı Müşterilere İnternet Hediyesi
Türk Telekom'dan Vefalı Müşterilere İnternet Hediyesi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-19 Saat: 11:29:39
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Türk Telekom müşterilerine yeni yılda internet hediyesi sunuyor. Kaç yıldır Türk Telekomluysanız 3 katı kadar internet kazanabilirsiniz.

Türk Telekom müşterileri; “Kaç Yıldır Bizimleyseniz 3 Katı Kadar GB Hediye!” söylemiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, Türk Telekom’un mobil tarifelerinde geçirdikleri yılların 3 katı kadar mobil internet kazanıyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, sunduğu kampanya ve fırsatlarla teknoloji tutkunu müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Türk Telekom, bu kapsamda hayata geçirdiği “Yılların Hediyesi” kampanyasıyla 4.5G hat sahibi müşterilerine 30GB’a kadar ücretsiz mobil internet hediye ediyor.

“Kaç Yıldır Bizimleyseniz 3 Katı Kadar GB Hediye!” söylemiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, faturalı ve faturasız Türk Telekom bireysel mobil müşterileri, abone oldukları yıl kadar cepten interneti 3 ay boyunca her ay hediye olarak kazanıyorlar. (Toplam 3 kat internet)

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılar, Türk Telekom Online İşlemler uygulamasından veya YILLAR yazıp 5555’e SMS göndererek kampanyaya katılabiliyorlar. Kampanyadan yararlanmak için en az 90 günlük Türk Telekom abonesi olmak gerekiyor.

Yılların Hediyesi kampanyası kapsamında müşteriler abone oldukları yıl kadar cepten internet kazanıyor

  • 90 gün-1 yıl arasında Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 1GB, toplamda 3GB,
  • 1-2 yıl arasında Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 2GB toplam 6GB,
  • 2-3 yıl arasında Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 3GB toplam 9GB,
  • 3-4 yıl arasında Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 4GB toplam 12GB,
  • 4-5 yıl arasında Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 5GB toplam 15GB,
  • 5-6 yıl arasında Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 6GB toplam 18GB,
  • 6-7 yıl arasında Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 7GB toplam 21GB,
  • 7-8 yıl arasında Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 8GB toplam 24GB,
  • 8-9 yıl arasında Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 9GB toplam 27GB,
  • 9 yıldan fazla Türk Telekom müşterisi olan aboneler: her ay 10GB toplam 30GB
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