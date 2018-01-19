BIST 100 Endeksi Açılışta 116.724 Puana Geriledi - 19.01.2018
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BIST 100 Endeksi Açılışta 116.724 Puana Geriledi - 19.01.2018


BIST 100 Endeksi Açılışta 116.724 Puana Geriledi - 19.01.2018
BIST 100 Endeksi Açılışta 116.724 Puana Geriledi - 19.01.2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-19 Saat: 11:52:01
Anasayfa Borsa&Finans BIST 100 Endeksi Açılışta 116.724 Puana Geriledi - 19.01.2018

Borsa İstanbul haftanın son işlem günü için açıldı. Açılışta BIST 100 endeksi yüzde 0,11 değer kaybı yaşadı. Endeks 19 Ocak 2018’e 116.724,07 puan seviyesinden başladı.

Borsa İstanbul haftanın son işlem günü için açıldı. Açılışta BIST 100 endeksi yüzde 0,11 değer kaybı yaşadı. Endeks 19 Ocak 2018’e 116.724,07 puan seviyesinden başladı.

BIST 100’deki Azalış Yüzde 0,11 Oldu

BIST 100 endeksindeki yüzde 0,11’lik düşüş, endeks değerinin 131,95 puanlık kayıp yaşamasına neden oldu. Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi gün açılışında yüzde 0,09’luk gerileme kaydetti. Holding endeksinin gelişimi de düşüş yönlü oldu. Endeks değerindeki azalış yüzde 0,13’ü gösterdi.

Sektörel endekslerin gün açılışında ise, bazılarında artış bazılarında azalışlar kaydedildi. güne en iyi başlangıcı ise finansal kiralama ve faktöring yaptı. Endeks değerindeki yükseliş yüzde 0,93’ü gördü. Değer kaybında ise en çok kaybı ticaret sektörü yaşadı. Azalış yüzde 0,57 olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 düne yükseliş yönlü başlamıştı. Yükselişi döviz kurları ile alış yönlü hareketler desteklemişti. Dünün açılışında endeks değeri yüzde 0,23 oranında artmış, gün sonu ise 116.856,02 puanla yapılmıştı.

Bilindi üzere piyasalar dün Merkez Bankasının faiz kararını takip etmişti. Karar dolar cephesinde yüzde 1’lik düşüşün yaşanmasını beraberinde getirdi. Kararın borsa etkileri ise pay piyasalarının alıma ağırlık vermesini sağladı.

Piyasa analistlerine göre, BIST 100 endeksi (Teknik açıdan) 117.700 puan noktasında direnç seviyesine ulaşacak. 115.500 puansa destek konumu olacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye hakkında vereceği kararı bugün duyuracak. Fakat karar piyasaların kapanması sonrasında açıklanacak. Ekonomistlerin Fitch’ten beklediği karar ise, herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun son Türkiye değerlendirmesine göre, Türkiye’nin kredi notu BB+. Not görünümüyse DURAĞAN.

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