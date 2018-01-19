Türkiye’nin 100 yıllık ilk moda perakende markası İnci Deri, kaliteli ve özgün tasarıma sahip ürünlerini her sezon moda severlerle buluşturuyor. Türkiye çapında 101, yurt dışında 6 mağazası ve toplam 800’ün üzerinde çalışanıyla emin adımlarla ilerleyerek, yatırımlarını arttırmaya devam ediyor.

Dünyada 60. yılını kutlayan Golin, müşteri portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Golin İstanbul, moda ve perakendecilik iletişimi alanındaki deneyimini, 1 Ocak 2018 itibariyle çalışmaya başladığı İnci Deri ile sürdürecek.

Golin İstanbul, İnci Deri’ye iletişim danışmanlığı çatısı altında medya ilişkileri, konu ve kriz yönetimi, marka iletişimi, etkinlik ve sponsorluk yönetimi ve liderlik iletişimi kapsamlarında hizmet verecek.