Türk Hazırgiyim sektörünün katma değerli ürün ihracatı için tasarım yönünü öne çıkaracak genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla nostalji ile bugünü buluşturan NEWSTALGIA temasıyla bu yıl 13. Kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nda final heyecanını yaşayacak 10 tasarımcı belli oldu

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nda final heyecanını yaşayacak genç tasarımcılar, iki aşamalı bir elemeden sonra finale kaldı. 10 tasarımcı “NEWSTALGIA” temasına göre tasarladıkları 4 kıyafetle 06 Nisan 2018 Cuma akşamı yapılacak finalde dereceye girmek için ter dökecekler.

İlk elemeyi geçen 20 tasarımcı, EHKİB Yarışma Komitesi Başkanı Burak Sertbaş’ın başkanlığını yaptığı Tuğba Hazar, Bertan Yeniçeri, Emre Erdemoğlu, Çiğdem Önsal ve Ulaş Can Karadeniz’den oluşan jürinin karşısına çıktı. Mülakat sonucu 10 isim yoluna devam etme şansı elde etti.

“EİB 13. Moda Tasarım Yarışması”na başvuran dosyaların her birinin özenle hazırlanmış ve çok güzel olduğunu belirten EİB Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Burak Sertbaş, finalistleri belirlemek için ön jüri ve mülakat komitesinin iki tam gün yoğun bir mesai verdiğini kaydetti.

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın, Türk hazırgiyim sektörüne vizyoner tasarımcılar kazandırdığını anlatan Sertbaş, “Daha önceki yarışmalarımıza yarışmacı olarak katılan Emre Erdemoğlu, Mahmut Ağaç ve Ruhi Tamer Çoğal, Merve Uçar, Nuray Atalayman uluslararası üne kavuşan ve ödüller kazanan isimler oldu. EİB Moda Tasarım Yarışması bu isimlere vitrin oldu. EİB Moda Tasarım Yarışması sayesinde bundan sonraki yıllarda bu sayının artacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.

Tema “NEWSTALGIA”

EİB Moda Tasarım Yarışması her yıl, dünya moda trendlerinden yola çıkarak tema belirliyor. 2018 yılının teması nostalji ile bugünü harmanlayan NEWSTALGIA! Tasarımcılar, 2018/19 moda akımlarından yola çıkarak; sonbahar-kış koleksiyonu tasarımı içeren 4 adet erkek, bayan ya da karma koleksiyon

tasarımlar hazırladı. Tasarımlar dikildikten sonra ete kemiğe büründüğünde çok güzel kıyafetler ortaya çıkacak.

NEWSTALGIA’yı “kültürel sürdürülebilirlik” kavramına hizmet eden bir moda anlayışı olarak tanımlayan EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı Burak Sertbaş, “Dokular, desenler, renkler, biçimler ve elbette materyaller, tasarımcılarının elinde fark yaratan giysilere dönüşmek için sabırsızlanıyor. Türk Moda Endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 13.’sünü düzenleyeceğimiz EİB Moda Tasarım Yarışmasında,katılımcıların NEWSTALGIA konseptiyle oluşturdukları 2018-2019Sonbahar Kış Kadın ve Erkek Hazır Giyim koleksiyonlarını final defilesinde görmeyi heyecanla bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Dereceye Girenleri Hem Para, Hem Yurtdışında Eğitim Fırsatı Bekliyor

EİB 13. Moda Tasarım Yarışması”nın final defilesinin 6 Nisan 2018 Cuma akşamı yapılması planlanıyor. Defilede ünlü mankenler genç tasarımcıların eserlerini sergileyecek. Yarışmanın birincisi 15.000 TL, ikincisi 10.000 TL, üçüncüsü ise 5.000 TL para ödülünün sahibi olacak. İlk üçe giren tasarımcılar, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin sunduğu projenin Ekonomi Bakanlığı’nca tasarım tebliğinde yazan koşulları yerine getirmesi halinde yurtdışında eğitim desteğine başvurabilecek.

Final Heyecanı Yaşayacak Tasarımcılar

EİB 13. Moda Tasarım Yarışması’nda final heyecanını yaşayacak tasarımcıların 8 tanesi kadın tasarımcılar olurken, 2 erkek tasarımcı finalde yarışacak. Genç tasarımcıların 7 tanesi İstanbul’daki üniversitelerde eğitim görürken, 2 tanesi İzmir, 1 tanesi Ankara’da eğitim görüyor. Finalistlerin isimleri ise şöyle; “Abdul Cihad Sünbül, Atlan Toygar Rona, Çağla Demirkıran, Dilara Karaca, Elif Doğu, Ezgi Vural, Fadime Yıldırım, Fatma Süleymanoğlu, Gözde Ekizceli ve Yağmur Aysan”