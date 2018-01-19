Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Bu beklediğimiz bir rekordu. Konjonktürel olarak bölgemizde oldukça sıkıntılı durumlar oluşmuş olsa da, konut satışında kırdığımız rekor, hem ülkemizin potansiyelini, hem oldukça genç olan yaş ortalamamızı hem de ne kadar enerjik bir nüfus olduğumuzu fazlasıyla ortaya koyuyor. Bu konut satış rakamı ile aynı zamanda Avrupa’nın da en fazla konut satan ülkesi konumundayız. Rekorda 2017’deki konut satışlarını uzun vadeli konut kredisinde başlangıç rakamı olan % 25 tutarındaki sermayeyi sağlama zorunluluğu % 20’ye indirilmesi, KDV ve damga vergisi muafiyeti ile birlikte ayrıca konut alımında % 15 devlet desteği uygulanması etkili oldu. Özetle devlet ekonominin en yüksek hızla işleyen çarkının yavaşlamaması için her türlü fedakârlığı yaptı. Ayrıca Emlak Konut GYO öncülüğünde markalı konut üreticilerinin kampanyaları da bu fedakarlığı perçinledi. Keza geçen yıl yabancılara vatandaşlık hakkının yanı sıra getirilen KDV muafiyeti de rakamlara pozitif etki etti. Nitekim yabancıya hem konut satışında hem de cirosal anlamda 2016’ya kıyasla yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme gerçekleşti.

Konutbank Devreye Alınmalı

2018’de de 2017 gibi bir rekor istiyorsak bazı önlemler almamız gerekiyor. Bunlardan ilki konut kredi faiz oranlarının yüksekliği. Geçen seneye kıyasla 30 baz puan yukarıdayız. Ayrıca bankalar konut kredisi almak isteyen her 100 tüketiciden 60’ını reddetmeye başladı. Keza geçen sene devletin sektöre verdiği teşvikler bu sene yok. Bu üçü, özellikle finansal araçlara ulaşabilen konut üreticilerinin kendi finansal modellerini geliştirmeye itiyor. Burada da sermayesi güçlü olamayan markalarda orta vadede ciddi riskler oluşabilir. Tüm bunların önüne geçebilecek formül ise ‘konutbank’. Tüketiciye az maliyetli ve uzun vadeli konut kredisi verebilirsek, sektörde olası bir çok riski de hedge etmiş oluruz.