Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Bu sene de Avrupa birincisi olduğumuz bu rakam aslında beklediğimiz bir rekordu. Bunda Türkiye’de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kampanyaların da önemli etkisi oldu. Hatırlayın;

Geçtiğimiz sene damga vergisinin sıfırlanması, tapu KDV oranında aşağı yönlü yapılan düzenleme ve tapu harcının düşürülmesi tüketiciler için konut alımında çok büyük bir maliyet avantajı sağladı. Bu yasal düzenlemelerin katkısı ile 500,000 TL tutarında bir konut alımında toplamda 57,500 TL’ye varan yani %10’u geçen bir avantaj sağlanmıştı. Sektörümüz, önemli bir kısmı Eylül 2017’ye kadar süren teşvikler sayesinde üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 ile son üç yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. Bu rakamla sanayi büyümesinin önüne geçen inşaat sektörünün yatırımları da yüzde 12 oranında artış gösterdi. Öte yandan Emlak Konut GYO, GYODER ve KONUTDER öncülüğünde başlayan ve bizim de destek verdiğimiz kampanyalar da rekora giden yolda etkili oldu. Bunlardan biri de Türkiye’de ilk kez uygulanan 20 yıl vadeli ve 0,80 faiz oranıyla uygulamaya alınan kampanya idi. Ayrıca konut satışlarını uzun vadeli konut kredisinde başlangıç rakamı olan % 25 tutarındaki sermayeyi sağlama zorunluluğu % 20’ye indirilmesi, KDV ve damga vergisi muafiyeti ile birlikte ayrıca konut alımında % 15 devlet desteği uygulanması ve yabancıya getirilen KDV muafiyeti de sektörün satışlarına pozitif etki sağladı. Keza yabancıya getirilen KDV muafiyeti de sektörün satışlarına pozitif etki sağladı. Sektörde konut satışı artışını sürdürmeye devam edecektir, sebeplerini ise kabaca şu şekilde sıralayabiliriz:

Bunların etkisiyle Türkiye konut satışında uzun yıllar Avrupa birincisi, OECD üye ülkeleri arasında da ikinci olmayı sürdürecektir.