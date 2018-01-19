2018 yılı Yatırım Programı dahilinde Türkiye’nin bu yıl enerji ve madenciliğe aktaracağı tutar 8 milyar liranın üzerine çıktı.

Enerjiye Aktarılacak Kaynak Yüzde 25 Arttı

Kamu kesimi 2018’de enerji ve madencilik alanlarına ciddi bir kaynak ayırdı. Bu yıl ayrılan kaynakla geçen yılın tutarı karşılaştırıldığında, artışın yüzde 25 olduğu görüldü. Türkiye’nin bu yıl enerji ve madencilik yatırımları için harcayacağı para ise toplamda 8 milyar 512 milyon lira olacak.

2018 yılı Yatırım Programı’nın detayları incelendiğinde kamu 2018’de 155 farklı enerji projesini hayata geçirecek. Sektöre yapılacak yatırımların tutarı ise 5 milyar 706 milyon 217 bin lirayı bulacak. Bu yıl madencilik alanına yapılacak yeni yatırımlarsa 2 milyar 805 milyon 790 bin liraya mâl olacak. Türkiye bu kapsamda 58 proje üzerinde çalışacak.

Enerji yatırımlarında toplamdan en çok payı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi alacak. Kamu Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin devam etmekte olan ve yeni başlanacak projelerine 2 milyar 850 milyon liralık destek verecek. Bu kapsamda devlet bu yıl başlanacak projelere 129 milyon 655 bin liralık kaynak aktaracak. Kurumun yeni projelerinin toplamıysa 97’yi bulacak.

2018 yılı Yatırım Programı’na göre enerji sektörüne aktarılacak kaynakta, en fazla destek olunacak 2. kuruluş DSİ olarak dikkat çekiyor. DSİ 2018’de toplamda 12 projeye başlayacak. Bu projelere devletin yapacağı yatırımsa 1 milyar 603 milyon lira olacak.

Elektrik Üretim Anonim Şirketine yönelik yatırımlara bir milyarlık bütçe ayıran devlet, bu tutarı 15 farklı proje olarak öngördü.

Madencilikte Aslan Payı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına!

Devletin madencilik sektörüne yapacağı yatırımların en büyük bölümünü ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı aldı. Bu kapsamda ortaklığa ayrılan kaynak 1 milyar 599 milyon 616 bin lira olarak öngörüldü. Bu rakamın 1 milyar 168 milyon 313 bin liralık kısmı yeni projelerde değerlendirilecek, kalan tutarsa devam eden projelere aktarılacak.

MTA, 2018 yılında yürüteceği 7 projenin 450 milyon 706 bin liralık bölümünü devlet yatırımı olarak hayata geçirecek.

Kamunun madencilikte en fazla yatırım yapacağı diğer bir kuruluş ise EÜAŞ olarak kayda geçti. Kamunun kuruma ayırdığı kaynağın tutarı toplamda 240 milyon 380 bin lira olarak belirlendi. bu kaynak ise 11 projeye aktarılacak.