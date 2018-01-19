Türkiye’de çocukların teknoloji ve bilim alanlarında eğitimine odaklanan programlar hazırlayıp sunan Da Vinci Learning Televizyon Kanalı’nın çocuklar için hazırladığı en büyüleyici programlarından “Xploration Doğa En İyisini Bilir”de, bilim insanlarının en büyük öğretmeni olan doğadan nasıl ilham aldıklarını anlatılıyor.

Deniz biyoloğu, korumacı ve bir maceraperest olan Danny Washington tarafından sunulan programda, çocuklara hayvanlar ve bitkilerle yapılan çalışmaların uçakların, robotların ve su araçlarının tasarımlarında nasıl büyük bir rol oynadıkları gösteriliyor. İlk gösterimi 21 Ocak, Pazar günü 19.05’de yayınlanacak Xploration Doğa En İyisini Bilir’in sunucusu Danny Washington aynı zamanda genç insanları okyanusları korumak için eğiten, bunun için sanat ve medyayı kullanan "Büyük Mavi ve Sen"'in de kurucularından.

Ya da, Zehirli Bir Kurbağa Gerçekten Hayat Kurtarabilir mi?

Bir ipekböceği ve örümceğin birleşiminden, 747 jet uçağını bile durdurabilecek kadar güçlü bir madde elde edilebileceğini biliyor muydunuz? Ya da, zehirli bir kurbağa gerçekten hayat kurtarabilir mi? Bunlar, bilimin doğadan ilham almasıyla nasıl inanılmaz buluşlar meydana geldiğine dair sadece birkaç heyecan verici örnek.

Pazar, Salı ve Perşembe günleri yayınlanacak bölümlerinde robot çeşitlerini, mekanik devrimleri ve dalış yapabilen insansız hava araçlarının gösterildiği Xploration Doğa En İyisini Bilir programında, çocuklar ağaçlara benzeyen binaları, çok güçlü olmayı sağlayan yapay kasları ve balık pulu zırhlar ile bilim kurgunun nasıl bilimsel gerçekliğe dönüştüğünü keşfediyorlar.

Geleceğe daha hazır nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Da Vinci Learning Televizyon Kanalı, çocuklara hayallerine ulaşma cesareti kazandırmakta, dünyayı keşfetmek azmi ile çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmakta ve topluma daha yararlı bireyler olmalarını sağlamaktadır. 2007 yılından bu yana ‘eğlenerek ve uygulayarak öğrenme’ metodunu benimseyen Da Vinci Learning Televizyon Kanalı’nın dünyaca ünlü eğitim içerikleri, bugün 100’den fazla ülkede yayınlanmakta ve çocuklara keşfedecekleri yeni dünyaları göstermektedir.

Dünya genelinde 30 milyondan fazla evde günlük hayatın bir parçası olarak takip edilen Da Vinci Learning, Türkiye’de D-Smart, Türksat Kablo TV, Turkcell TV+, Tivibu ve dijital uydu platformu Filbox üzerinden eğlenceli bilim, sağlık, tıp, tarih, matematik, teknoloji, uzay, doğa, insan, kültür ve sanat alanlarındaki birbirinden ilginç belgeselleri ve eğitim programları ile 24 saat HD yayın yapmaktadır.