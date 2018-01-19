TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; bir ürünün ham maddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasındaki çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemdir.

Kilim Mobilya, gerçekleştirilen tetkikler sonucunda, TSE’den TS EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazandı.

Belge teslimi nedeniyle yapılan törene TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ve Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit ile TSE ve Kilim Mobilya’dan yöneticiler katıldı.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz yaptığı konuşmada, Enstitünün çevrenin korunması ve küresel ısınma ile mücadele konularında Çevre Yönetim Sistem Belgelendirmesinin yanı sıra, 2016 yılından bu yana ‘‘Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atanmış ‘Doğrulayıcı Kuruluş’ olarak hizmet verdiğini belirtti. TSE Başkanı kurumun aynı zamanda Yeşil Havaalanı, Yeşil Liman belgelendirmelerinde görev aldığını, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu konularında test-muayene-deney hizmeti verdiğini vurguladı.

TSE Başkanı Korkmaz, Kilim Mobilya’nın Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almasıyla ilgili şunları söyledi: “Kilim Mobilya, TSE’ye kalite yolculuğunda 15 yılı yakın süredir eşlik eden bir kuruluş; 2004 yılında Kalite Yönetim Sistemi, 2012 yılında Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 2013 yılında da İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. Firmamız bugün de Çevre Yönetim Sistem Belgesini alarak uluslararası standartlarını ve kalitesini taçlandırmıştır. Başta üst yönetim olmak üzere tüm Kilim Mobilya çalışanlarına Enstitümüzle birlikte çalıştıkları için teşekkür ediyor, Çevre Yönetim Sistem Belgesinin hizmet kalitesini ve verimliğini arttıracağı inanıyorum.”

Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin kalite yolculuğuna katkılarından ve bu yolda standartların oluşması uygulanması adına attığı adımlardan dolayı başta TSE Başkanımız Sebahittin Korkmaz ve onun öncülüğündeki TSE ekibine, gönüllülerine teşekkür ederiz. Gelişen ekonomi ve bununla birlikte tüketimin arttığı günümüzde, sanayi kuruluşlarının önceliği çevre sağlığı ve dolayısı ile insan sağlığı olmalıdır. Kilim Mobilya olarak önce sağlık ve önce kalite diyerek çıktığımız bu yolda desteklerini esirgemeyerek büyümemizi sağlayan her bir tüketicimize daha iyi hizmet verebilmek ve geleceğimiz olan çevremize verilen zararın minimize edilmesi standart uygulaması; bu yolda attığımız adımlardan biri olmuştur. Standartların belirlenmesi ve uygulanması konusundaki hassasiyetimizin gereği olarak çevre yönetim sistemleri belgesi içeriğine uygun şartlarda hizmet veriyor olmanın haklı gururunu yaşarken, bu anlamdaki hassasiyetimizin öncelikli olduğunun altını bu vesile ile bir kez daha çizmek isterim.”

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.