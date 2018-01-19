Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri! 2017’de 13 Bin Şirket Kapısına Kilit Vurdu
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Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri! 2017’de 13 Bin Şirket Kapısına Kilit Vurdu


Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri! 2017’de 13 Bin Şirket Kapısına Kilit Vurdu
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri! 2017’de 13 Bin Şirket Kapısına Kilit Vurdu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-19 Saat: 13:29:16
Anasayfa Eko Gündem Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri! 2017’de 13 Bin Şirket Kapısına Kilit Vurdu

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere 2017 yılında yenileri eklendi. Açılan şirket sayısındaki artış sonrasında toplam sayı 73 bine yaklaştı. Aynı yılda kapanışı yapılan şirket sayısı ise 13 binin üzerinde oldu.

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere 2017 yılında yenileri eklendi. Açılan şirket sayısındaki artış sonrasında toplam sayı 73 bine yaklaştı. Aynı yılda kapanışı yapılan şirket sayısı ise 13 binin üzerinde oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, geçen yılın Aralık ayına ait açılışı ve kapanışı gerçekleşen şirketlere yönelik istatistiksel çalışmasını tamamladı ve sonuçları açıkladı.

Kurulan Şirket Sayısındaki Yıllık Değişim Artış Yönlü Oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tutulan kayıtlara göre 2017 yılında kurulan şirket sayısı, 2016 yılı toplamına kıyasla yüzde 14,38’i bulan oranda arttı. Yıl bazlı olarak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre açılışı yapılan şirket sayısının toplamı 72 bin 871 adete yükseldi. Bir önceki yılın kayıtları ise 63 bin 709 adeti göstermişti.  

Kapanan Şirket Sayısı Bir Yılda Yüzde 22,46 Arttı

Yeni kurulan şirketler yanında, bazı şirketler ise kapısına kilit vurdu. Birliğin verilerine göre geçen yıl toplamda 13 bin 517 tane şirketin kapanış işlemleri yapıldı. 2016 yılının ilk gününden son gününe kadar kapanan şirket sayısı ise 11 bin 38 olarak kaydedilmişti. 2017 yılında kapanan şirket sayısıyla bu rakam karşılaştırıldığında artışın yüzde 22,46 gibi yüksek bir oranda olduğu görüldü.

Bir Önceki Aya Göre Kurulan Şirket Sayısı Arttı

Geçen yılın Aralık ayında açılışı yapılan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,89’luk sıçrama kaydetti. Aralık ayının ilk gününden son gününe kadar kurulan şirket sayısı 5 bin 921 olarak kayda geçti. Aynı dönemler dikkate alındığında kapanışı yapılan şirket sayısı yüzde 16,27 oranında arttı. Buna göre aralık ayının sonunda kapanan şirket toplamı 2 bin 15’i buldu. 

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