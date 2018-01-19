Beşir Derneği Medya9 İle Anlaştı
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Beşir Derneği Medya9 İle Anlaştı


Beşir Derneği Medya9 İle Anlaştı
Beşir Derneği Medya9 İle Anlaştı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-19 Saat: 12:54:19
Anasayfa Eko Gündem Beşir Derneği Medya9 İle Anlaştı

Yardıma muhtaç olan kişilere yardım eden Beşir Derneği iletişim ajansını seçti. Medya9 ile anlaşma sağladı.

Yurt genelinde 250’ye yakın temsilciliği, 12 bölgede lojistik deposu ve binlerce gönüllüsü ile nerede bir mazlum varsa onun elinden tutmaya çalışan Beşir Derneği, iletişim ajansı olarak Medya9 ile çalışma kararı aldı. Medya9, Beşir Derneği’ne kurumsal itibar yönetimi, kreatif marka iletişimi, kriz yönetimi, lider iletişimi ve etkinlik yönetimi alanlarında hizmet sunacak.

Beşir Derneği, kurulduğu 2013 yılından bu yana her yıl milyonlarca mazluma yardım eli uzatan, ‘nitelikli yardım’ felsefesiyle herkese gerçek ihtiyacını ulaştırarak israfın önüne geçmeye çalışan bir sosyal yardımlaşma derneği. Yalnızca gıda, giyecek, eğitim ve sağlık yardımı yapmakla kalmayan Beşir Derneği, aynı zamanda doğal afetler sonrası oluşacak mağduriyetler, yetimlere sahip çıkma ve madde bağımlılığına karşı mücadele gibi konularda da aktif rol oynuyor.

2013 yılında kurularak hizmet ağını medya ilişkileri alanında genişleterek 360 derece hizmet veren ve başarılı işlere imza atan Medya9, genç ve dinamik bir ekibe sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ofisi İstanbul da bulunan Medya9; halkla ilişkiler hizmetinin yanı sıra medya planlama, dijital planlama, medya satın alma ve medya pazarlama alanlarında da faaliyet gösteriyor.

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