Türkiye ve MENA odaklı girişim analiz platformu Startups.watch, 2017 yılında en çok yatırım alan girişim şirketlerini sıraladı. Açıklanan veriler doğrultusunda, hızlı, güvenilir araç alım platformu Ototrink.com Türkiye’de 2017 yılında en çok yatırım alan ikinci şirket oldu. Ototrink.com, 4,4 milyon dolar yatırım alarak Şubat 2017’nin de en büyük erken dönem yatırımı oldu. Faaliyetlerine başladığı günden bu yana başarılı bir grafik sergileyen Ototrink.com’a yatırımların bu yıl da artarak devam etmesi bekleniyor.

Ototrink Nedir?

Ototrink.com, aracını satmak isteyenlere kolay, güvenli ve hızlı bir yol sunuyor. Aracını satmak isteyenler www.ototrink.com adresindeki formu doldurarak online fiyat teklifi alıyor. Daha sonra ekspertiz randevusu alan kullanıcılar, Ototrink.com’un en yakın ekspertiz merkezinden birinde ücretsiz olarak ekspertiz yaptırıyor ve son fiyat teklifini alıyor. Kullanıcı fiyatta anlaşırsa, Ototrink.com aracın değerini aynı gün içinde peşin olarak ödüyor.