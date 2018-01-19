Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), tarafından düzenlenen 11. Kurumsal Yönetim Zirvesi 17 Ocak 2018 Çarşamba günü İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Bu yıl sekizincisi verilen ödüllerde Darüşşafaka Cemiyeti ‘’En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK’’ ödülünün sahibi oldu.

Zirvede, Darüşşafaka Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ‘’En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK’’ ödülünü TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in elinden aldı.

Talha Çamaş ödülle ilgili,’’ 1863’ten beri halktan aldığı destekle varlığını sürdüren kurum olarak halkımızın bize duyduğu güven bizim için çok değerli. Herkes bilir ki, Darüşşafaka verdiği sözleri yerine getirir ve Darüşşafaka’ya yapılan her bağış yerine ulaşır. Bu güveni vermek, korumak, sürdürmek Darüşşafaka Cemiyeti’nin en büyük görevidir. Bu kapsamda 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan cemiyetimizin, her yıl notunu yükselterek 2017 yılında 9,43'e ulaştığının bilgisini paylaşmak isterim. TKYD tarafından 3. kez layık görüldüğümüz bu ödül bize ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha kanıtladı. Herkese teşekkür ederim” dedi.