Nohutta ithal alımın azaltması, iri taneli, kolay soyulabilen, işlem görmeye dayanıklı, yüksek verimli ve hastalığa dayanıklı, leblebilik nohut çeşitlerinin geliştirilmesi için DTB'nin çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Tefenlili, 2016 senesinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde tohumun ıslah edilmesi ve bölgede sarı ve beyaz leblebiye elverişli, çiftçinin daha kaliteli ürün yetiştirmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Tohum projesinin kısa vadeli bir uygulama olmadığını dile getiren Tefenlili, bu sürecin 7-8 sene sürebileceğine işaret etti. Tefenlili, proje süreci tamamlandığında leblebi sektörünün aradığı kaliteli, leblebiye uygun nohut tohumlarının geliştirileceğini düşündüğünü ifade etti.