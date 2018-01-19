Leblebilik Nohut Islahı Projesiyle İthal Alımlar Azalacak
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Leblebilik Nohut Islahı Projesiyle İthal Alımlar Azalacak


Leblebilik Nohut Islahı Projesiyle İthal Alımlar Azalacak
Leblebilik Nohut Islahı Projesiyle İthal Alımlar Azalacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-19 Saat: 13:52:11
Anasayfa Eko Gündem Leblebilik Nohut Islahı Projesiyle İthal Alımlar Azalacak

DTB Yönetim Kurulu Başkanı Tefenlili, leblebi sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünün karşılanması hedefinde başlatılan "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı" projesinden netice alınıncaya kadar deneme üretiminin devam edeceğini bildirdi.

"Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı" projesine yönelik düzenlenen toplantıdan sonra konu ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmelerde Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı Tefenlili, leblebi sektörünün son dönemlerde nohut tedarik aşamasında ciddi sorunlar yaşadığını aktardı. 

Nohutta ithal alımın azaltması, iri taneli, kolay soyulabilen, işlem görmeye dayanıklı, yüksek verimli ve hastalığa dayanıklı, leblebilik nohut çeşitlerinin geliştirilmesi için DTB'nin çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Tefenlili, 2016 senesinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde tohumun ıslah edilmesi ve bölgede sarı ve beyaz leblebiye elverişli, çiftçinin daha kaliteli ürün yetiştirmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Tohum projesinin kısa vadeli bir uygulama olmadığını dile getiren Tefenlili, bu sürecin 7-8 sene sürebileceğine işaret etti. Tefenlili, proje süreci tamamlandığında leblebi sektörünün aradığı kaliteli, leblebiye uygun nohut tohumlarının geliştirileceğini düşündüğünü ifade etti. 

Hasat Süreci İlerleyen Senelerde Devam Edecek 

Proje kapsamında, Tavas, Yeşilova, Uşak, Sarı bölgelerinde 98 nohut çeşidinin nükleer teknolojiyle ışınlanarak belirlenen alanlarda ekiminin yapıldığını vurgulayan Tefenlili, nohutların gelişim sürecinin takip edileceğini ve gözlemlenen hastalıkların tespit edileceğini aktardı. Tefenlili, hasat sonrasında üretilen nohut tohumlarının yeniden ışınlandığını belirtti. Bu sene içinde ve ilerleyen süreçte ışınlanma, ekim, kontrol ve hasat sürecinin sürdürüleceğini ifade eden Tefenlili, bu proje sayesinde leblebinin sanayi sektörüne katkı sağlanacağı ve çiftçilere daha verimli bir ürün haline geleceğini anlattı. 

TAEK DTB Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı
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