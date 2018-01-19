Gram altın, açılış saatlerinde değer artışı yaşamasından sonra saat 09.50 sularında yüzde 0.6 oranında yükselerek 161.9 lira seviyesinde dengelendi. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını ise 1.082 liradan alıcılara sunuluyor.

Ons altının fiyatı ise 18 Ocak Perşembe günü 1.324 ile 1.333 dolar seviyesinde seyrettikten sonra yeni güne yüzde 0.5 oranında yükselerek 1.332.8 dolar seviyesinden işlem görmekte. Altın fiyatlarında kar satışlarının yaşandığına dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksindeki toparlanma ve jeopolitik risklerin fiyatlar üzerinde etki ettiğine işaret etti.

Dolar Endeksi Güçlenirse Ons Altın Değer Kaybedecek

Altının ons fiyatında 1.335 doların kritik destek seviyesi olduğunu belirten Memiş, bugün dolar endeksinin toparlanmaya devam etmesi halinde altının ons fiyatının 1.320 dolar seviyesine kadar değer kaybedebileceğini öngördüğünü aktardı. Buna karşın tepki alımları yaşanması halinde altının ons fiyatının yeniden 1.340 dolarlık seviyesini test edebileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatının dolar/TL kurundan ve ons fiyatındaki değer kayıplarından etkilendiğini bildirdi. Memiş, teknik açıdan gram altında 159.7 lira seviyesinin destek, 165.0 lira seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu aktardı.