Yaz Tatili İçin Rezervasyonlar Hızlandı
Advert Advert Advert


Yaz Tatili İçin Rezervasyonlar Hızlandı


Yaz Tatili İçin Rezervasyonlar Hızlandı
Yaz Tatili İçin Rezervasyonlar Hızlandı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-19 Saat: 13:37:23
Anasayfa Turizm Yaz Tatili İçin Rezervasyonlar Hızlandı

Bookers Portal sistemi ile birlikte rezervasyon yaptırmak artık daha kolay hale gelirken özellikle yaz için yapılan rezervasyonların şimdiden arttığı tespit edildi.

Oteller ve Acenteler İçin Rezervasyon Süreci Hızlanıyor

Otellerin acentelerden gelen rezervasyonları tek platformdan takip etmesine olanak tanıyan Bookers Portal sistemi acentelerin rezervasyon süreçlerini hızlandırırken, teşvik ve ödüllerle motivasyonu artırıyor. Altyapısı Protel tarafından geliştirilen sistem, dünyaca ünlü Rixos Otelleri tarafından kullanılıyor.

Protel tarafından geliştirilen Bookers Portal sistemi, oteller ve acenteler için rezervasyon sürecini hızlandırırken, adil bir teşvik sistemi kurmak isteyen otellerin ihtiyacına etkin biçimde yanıt veriyor. Acentelerle Bookers Portal üzerinden daha verimli bir etkileşim yakalayan Rixos Otelleri; 14 ülkede birlikte çalıştığı toplam 800 acenteyi ağırladı. Etkinlikte her ülkeden en çok satış yapan üç acenteyi ödüllendiren Rixos Otelleri, acentelerin, rezervasyonları bekletmeden sisteme girmesini ödüllendirme yoluyla teşvik etmeyi hedefliyor.

Acenteler Rezervasyon Yaptıkça Ödül Kazanıyor

Protel imzasını taşıyan Bookers Portal sistemi; Rixos Otelleri'nin acentelerini daha hızlı rezervasyon girmeye teşvik etmesini sağlıyor. Aynı sistem, acentelerin rezervasyon çalışmalarına adil bir teşvik ve ödüllendirme sistemi getiriyor.

Karşılıklı kazanç esasına dayanan bu sistemde rezervasyon aracıları, girdikleri rezervasyonlara göre çeşitli puanlar kazanıyor. Bu puanlar belirli bir seviyeye ulaştığında ise Rixos Otelleri’nden ücretsiz rezervasyon yapma hakkı kazanıyorlar. Acenteler, bu rezervasyonları kendi personelleri için kullanabildikleri gibi; müşterileri için de kullanabiliyor. Bu sayede aracı kurumlar ister kendi çalışanlarını ödüllendiriyor, isterse satışlarını artırıyor.

Tüm Acenteler Tek Platformda!

Bookers Portal sisteminde, tüm süreçler sistem tarafından otomatik olarak izlendiği için herhangi bir haksızlık veya kayıp yaşanmıyor. Böylece otele, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik fayda sağlanırken aynı fayda acentelere de sağlanarak, karşılıklı ilişkilerin kuvvetlenmesi sağlanmış oluyor.

Bookers Portal ile otellerin ve acentelerin arasındaki iletişimin çok daha verimli hâle geldiğini dile getiren Protel’den İş Geliştirme Yöneticisi Elif Durak, “Altyapısını geliştirdiğimiz bu sistem sayesinde oteller en fazla misafiri getiren acenteleri kolaylıkla görüyor. Oteller bu sayede acenteler için çeşitli ödül senaryoları yaratabiliyor. Böylece iki taraf arasında kurulan kazan-kazan ilişkisi güçleniyor,” diye konuştu.

bookers portal ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü? Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü? İnternetin dijital para birimi olan Bitcoin, birçok kişiye kazanç sağlarken birçok kişinin de uzak durduğu bir finans yöntemi olarak yer alıyor. Bitcoin kazanmak her ne kadar basit bir şekilde izah ediliyor olsa da...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalar aracılığı ile yapabileceğiniz kredi çekim işlemlerinde ihtiyacınız olan 10.000 TL tutarındaki kredi miktarlarında geri ödeme planlarını merak ediyor olabilirsiniz. Özellikle tüketici kredisi adı altında....
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı?
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin faydalanabileceği ev kredisi seçenekleri ile ev sahibi olabilmek günümüzde mümkündür. Hane halkı gelirinizin 2.500 ile 5.000 TL arasında olmaması durumunda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yerli Sanal Para Turcoin 1 Ay İçinde Sahalarda!
Yerli Sanal Para Turcoin 1 Ay İçinde Sahalarda!
Dünya Borsalarının Toplam Hacmi 80 Trilyon Dolara Ulaştı!
Dünya Borsalarının Toplam Hacmi 80 Trilyon Dolara Ulaştı!