KDV İadesi Tasdik Ücretleri Düşürüldü
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KDV İadesi Tasdik Ücretleri Düşürüldü


KDV İadesi Tasdik Ücretleri Düşürüldü
KDV İadesi Tasdik Ücretleri Düşürüldü Elif İşçi - Tarih: 2018-01-19 Saat: 14:31:52
Anasayfa Eko Gündem KDV İadesi Tasdik Ücretleri Düşürüldü

İhracatçılar için yapılan düzenlemeler bu süreçte devam ederken yeminli mali müşavirler tarafından alınan KDV iadesi tasdik ücretlerinde indirime gidildi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeminli Mali Müşavirler tarafından alınan KDV iadesi tasdik ücretlerinde yapılan indirim hakkında bir değerlendirmede bulundu. Bu indirimin küçük bir indirim olmadığını, yaklaşık %10 ila %35 arasında olduğunu belirten TİM Başkanı “İhracatçılarımızın büyük bir kısmı Yeminli Mali Müşavirlik hizmetinden faydalanıyor. Bu ücretlerde yapılan indirim aslında bizlere verilen doğrudan bir teşvik görevi görüyor. Bu anlamda, ihracatçılarımız adına Maliye Bakanlığımıza ve Mali Müşavir Odaları Birliğine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ayrıca, 2018 yılını ihracatta rekorlar yılı ilan ettiklerini söyleyen Büyükekşi “İhracatımız bu yıl tarihi zirveyi görecek. Hükümetimiz tarafından her alanda verilen bu destekler, başarılarımızın itici gücü olmaya devam edecek. Ve 2023 hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız” dedi.

Ocak ayının ihracat rakamları hakkında da değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı “Bu ay ihracatımız büyük bir ivmeyle başladı. 1 Şubat’ta ihracat rakamlarımızı açıklayacağız. Ciddi artışlar görebiliriz. Güçlü bir başlangıç yaptığımız 2018’in devam eden aylarında da yeni rekorlar kıracağız.” dedi

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