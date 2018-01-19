Limak Vakfı tarafından hayata geçirilen ve mühendisliği okul öncesi çağlardan itibaren çocuklara sevdirmeyi amaçlayan Evin Küçük Mühendisleri Projesi’nde anaokulu öğretmenlerinin eğitimi aşaması pilot il olarak seçilen Gaziantep’te tamamlandı.

Eğitim döneminin tamamında mühendisliği teşvik için projeler geliştiren Limak Vakfı, kız öğrenciler başta olmak üzere geleceğin mühendislerinin yetiştirilmesi için faaliyetler yürütüyor. Vakıf tarafından yürütülen Evin Küçük Mühendisleri projesi, mühendisliği okul öncesi dönemdeki çocuklara sevdirmeyi, özel olarak hazırlanan oyunlarla mühendisliğin hayatın her alanında var olduğunu, üretilen her şeyin aslında bir mühendislik örneği olduğunu, aileler ve okul öncesi çağda bulunan çocuklara anlatmayı hedefliyor. 25 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen basın toplantısı ile pilot uygulaması başlayan “Evin Küçük Mühendisleri” projesinde ikinci aşama olan anaokulu öğretmenleri eğitimi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu, Limak Çimento Gaziantep Genel Müdürü Hüseyin Şencan ve Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç’un katılımıyla 18 Ocak Perşembe günü Gaziantep Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gaziantep’teki 5 anaokulunda uygulanacak projenin eğitimine 20 anaokulu öğretmeni ve ilgili okulların müdürleri katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, önyargısız eğitim ve mühendislik meslekleri konularında eğitimler alan öğretmenler, çeşitli etkinlikler ve oyunlarla okullarındaki öğrencilere eğitimler verecekler. Ayrıca, okullardaki tüm öğrencilerin velilerine ünlü yazar Şermin Yaşar tarafından hazırlanan Evin Küçük Mühendisleri kitabı da armağan edilecek. Nisan ayı içerisinde ise, proje kapsamındaki okullarda Mühendislik Günleri etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığında yürütülen faaliyetlerle 2017-2018eğitim öğretim dönemi sonuna kadar 1,500 anaokulu öğrencisine ve 3,000 veliye ulaşılacak.

'Diğer İllerde de Projeyi Uygulayacağız'

Eğitim toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç; “Vakıf olarak projemizin pilot uygulamasını Gaziantep’te paydaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Projemize eğitimci ve ailelerin gösterdiği yoğun ilgiden son derece memnunuz” dedi. Koç, “Aldığımız geri dönüşler, bize yapmış olduğumuz faaliyetlerin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Türkiye’nin diğer illerinde de projemizi uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay ise; “Gaziantep için gerçekleştirdiğimiz birçok sanat ve eğitim yatırımlarının arasında Evin Küçük Mühendisleri projesini almaktan dolayı mutluyuz. Dileriz ki bu proje faaliyetleri sayesinde gelecekte çok daha fazla çocuğumuz mühendislik kariyerine yönelir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu ise; Okul öncesi eğitimin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, çocuklarımızın motor becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projenin ilimiz anaokullarındaki öğretmen, öğrenci ve velilerimize uygulanmasıyla bilişsel yetenekleri yüksek gelecek nesillerin yetişmesine olanak tanınacağına vurgu yaptı.