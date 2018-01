Merkezi New York'ta bulunan, dünyanın en önemli üç kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch Ratings, İstanbul Levent'teki ofisini kapatma kararı verdi. Karara yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Fitch yetkilileri, kararın faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde yeterli seviyedeki kaynak ve optimal ofis ağı yapısına ulaşma isteğinin bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

Küresel piyasalar bugün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu gece yarısı açıklayacağı öngörülen not kararını bekliyor. Analistler, Fitch'in değişiklik yapacağını düşünmüyor. Buna göre beklentiler "BB+" not ve "Durağan" görünümün sabit tutulacağı yönünde. Bugün Avrupa ve ABD'nin bildireceği verilerin de piyasalar tarafından takip edileceğini aktaran analistler, piyasaların kapanışının ardından açıklanacak Fitch Ratings Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini dile getirdi. Analistler, Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinde, "BB+" olan kredi notu ve "Durağan" olan not görünümünde değişiklik yapacağını düşünmüyor.