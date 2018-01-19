Merkezi New York'ta bulunan, dünyanın en önemli üç kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch Ratings, İstanbul Levent'teki ofisini kapatma kararı verdi. Karara yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Fitch yetkilileri, kararın faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde yeterli seviyedeki kaynak ve optimal ofis ağı yapısına ulaşma isteğinin bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

Şirketin Türkiye'yi ve Türkiye pazarının derecelendirmesini kullanan müşterilere bağlılığının devam edeceğini ifade eden yetkililer, ülkede yapılan çalışmaların daraltılmayacağını, kurum ve transfer işlemlerinin mevcut ofis ağı aracılığıyla yürütüleceğini bildirdi. Dünya genelinde 47 ofisi olan Fitch'in, gelişen ekonomilerdeki ofis sayısı 22 adet.

Küresel piyasalar, dün dalgalı seyrederken, yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings`in akşam saatlerinde açıklayağı öngörülen Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Analistler, Fitch Ratings`in bu akşam açıklayacağı Türkiye değerlendirmesinde "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişiklik yapacağını düşünmüyor.

Analistler, TCMB'nin politika metninde bulunan "Enflasyonda Belirgin Bir İyileşme" ifadesinin "Enflasyonda Baz Etkisi Ve Geçici Faktörlerden Bağımsız Belirgin Bir İyileşme" ifadesiyle değiştirilerek bankanın kararlılığını ifade ettiği görüşüne yer verildi. Buna ek olarak 90.15 seviyesinde güçsüz bir görünümde olan dolar endeksi ve olası Afrin operasyonu öncesinde ABD tarafından gelen ılımlı açıklamalar, TL'nin pozitif fiyatlamasında etkili unsurlar arasında yer almakta.

Değerlendirmeler Bu Gece Kamuoyu İle Paylaşılacak